Zou jij pre-owned beauty of tweedehands cosmetica kopen? “Zodra de initiële shock verteerd is, lijkt het niet eens zo vergezocht” Sophie Vereycken

23 september 2020

Vintage is in. Het is duurzaam, beter voor het milieu en – laten we eerlijk zijn – je bankrekening. Maar ook tweedehands cosmetica zijn aan een opmars bezig. Hoe komt dat? En vooral: hoe veilig is het? "Als je het écht wil proberen, koop je best minerale producten, liefst in poedervorm. Die zijn een slechte voedingsbodem voor bacteriën en virussen."

Het begon zoals de meeste bizarre trends: in Japan. Toen enkele ondernemers in 2013 Mecari oprichtten – een online marktplaats waar je tweedehands make-up en verzorging kan shoppen – bleek dat een gat in de markt. De trend maakte razendsnel de oversteek. In Amerika werden platformen als eBay overspoeld met cosmetica. Er ontstonden zelfs gespecialiseerde sites die gebruikte producten opkopen, reinigen en met winst doorverkopen.

En in Europa gebeurt precies hetzelfde: United Wardrobe, een Nederlandse zoekertjessite, telt maar liefst 10.000 cosmetica-items. Vinted, dé populairste tweedehands app van het moment, levert 8.000 hits op. Op 2dehands blijft het aanbod met 4.000 zoekertjes beperkt, maar achter de schermen sluimert er iets, vertelt woordvoerster Aleksandra Vidanovski. “Het aantal zoekertjes in vergelijking met vorig jaar steeg met maar liefst 26 procent.” Toegegeven, zodra de initiële shock verteerd is, lijkt het niet eens zo vergezocht. Hebben we niet allemaal ooit een parfum gekregen dat we niet zo lekker vonden? Een lipstick die ergens stof ligt te vangen? Je zou wel gek zijn om ze naar de vuilnisbak te verbannen als je er nog iets voor kan krijgen.

Meer voor minder?

Ook voor het kopen van tweedehands cosmetica valt iets te zeggen. Zeker in tijden waarin de prijzen van beautyproducten steeds hoger worden. Zo tel je voor een haardroger van Dyson bijvoorbeeld 400 euro neer. Slik. Ga je voor de refurbished versie, waarbij een gebruikt exemplaar grondig nagekeken en hersteld werd, dan is dat ‘slechts’ de helft. Gewone cosmetica komen eveneens met een pittig prijskaartje. Een lipstick uit de parfumerie kost al snel meer dan 30 euro, een gemiddelde dagcrème schommelt tussen de 40 en 100 euro. En aangezien beauty-items zelden in solden gaan, lijkt de pre-owned markt de ideale plaats om kwaliteitsvolle merken voor een democratische prijs te shoppen.

Limited edition

Dat verklaart waarom pre-owned beauty enorm populair is bij de jongere generatie: op Vinted vliegen aan sneltempo parfums, lipsticks en crèmes de deur uit. In besloten Facebookgroepen, een plaats waar beautyfans virtueel samenkomen, wordt duchtig onderling geruild en verkocht. Het is de uitgelezen manier om relatief goedkoop nieuwe merken en producten te ontdekken.

Of om producten te scoren die bij ons moeilijk te krijgen zijn, vertelt een fervent koopjesjaagster. Want jongeren ontdekken cosmetica vaak via YouTube en Instagram. En veel van die populaire it-merken – zoals Glossier en Kylie Cosmetics – worden bij ons niet verkocht. Bovendien lanceren steeds meer merken gelimiteerde oplages en brengen influencers beperkte collecties uit die in een mum van tijd overal uitverkocht zijn. Later vind je ze dan soms voor het dubbele van de prijs terug op tweedehandssites.

Allemaal beestjes

Het is dus niet zo absurd dat de beautywereld haar eerste stapjes op de tweedehandsmarkt zet. Maar in tegenstelling tot mode heeft de cosmetica-industrie specifieke obstakels te overwinnen. Hygiëne en vervaldata zijn voor velen een ernstig afschrikmiddel. Hoezeer websites ook hun best doen – zo mag je op Vinted en eBay bijvoorbeeld enkel ongebruikte cosmetica verkopen – het wantrouwen blijft. Want een lipstick gooi je niet op 60 graden in de wasmachine.

Ook dermatologe Ingrid van Riet heeft bedenkingen: “Open verpakkingen bieden geen enkele waarborg qua hygiëne. Je weet niet op welke manier ze werden bewaard, je weet zelfs niet eens wat erin zit." Parfum in een afgesloten flacon kan nog, vindt ze. Net als elektronische apparaten of tools die ontsmet kunnen worden. Van gebruikte make-up en skincare blijf je beter weg.

Als je het écht wil proberen, koop je best minerale producten, liefst in poedervorm, geeft ze nog mee. “Die zijn een slechte voedingsbodem voor bacteriën en virussen. Maar zelfs dan kunnen er mogelijk huidschilfers aanwezig zijn door herhaaldelijk met een borstel in en uit het poeder te gaan.” Geen aantrekkelijke gedachte. Beauty voor een lager prijsje? Graag. Maar misschien niet tegen elke kostprijs.

Tweedehands beautyshoppen: zo doe je het

1. Koop enkel items die nog verzegeld zijn, zo weet je zeker dat ze nooit werden gebruikt.

2. Let op voor fraude. Nepcosmetica zijn allesbehalve onschuldig: veel van die producten bevatten gevaarlijke stoffen. Lijkt de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is het ook zo.

3. Is de textuur, kleur of geur een tikje té funky? Stuur het dan meteen terug of gooi het weg.

4. Ontsmet het product: vul een sprayflacon met een mengeling van water (1/3) en ontsmettingsalcohol (2/3). Spray vanop 20 cm afstand, en laat het vervolgens aan de lucht drogen.