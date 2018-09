Zorgeloos lingerie wassen: Marie Jo en Miele bundelen hun beste wastips Timon Van Mechelen

04 september 2018

15u20 1 Style Over lingerie wassen is al veel geschreven. Het zou alleen met de hand mogen en een beha moet je na drie keer dragen ten laatste een wasbeurt geven. Maar klopt dat ook? Marie Jo en Miele bundelen hun meest belangrijke wastips, zodat we voor eens en voor altijd een antwoord hebben op al die levensbelangrijke vragen.

- Een handwassymbool hoef je niet letterlijk te nemen. De meeste consumenten gaan kledij met een handwassymbool eigenhandig met de hand wassen. Het is evenwel veel beter om je kledingstuk in de wasmachine te wassen op een handwasprogramma. Dat geldt ook voor lingerie. Een wasmachine behandelt delicate stukken zeer secuur: de trommel wiegt de stuks zachtjes en centrifugeert aan een zo laag mogelijke snelheid. We mogen zelfs aannemen dat de wasmachine een stuk voorzichtiger is dan de menselijke hand. We hebben al te vaak de neiging om te hard te knijpen in de textielvezels en ze te hard uit te wringen, waardoor we de vezels stukmaken. Gebruik een wasprogramma voor delicate was met maximaal 600 toeren.

- Als je voor je witte lingerie te veel wasmiddel gebruikt, zorgen de optische witmakers in je wasproduct voor te veel partikels, waardoor het licht niet weerkaatst en je was er grauwer en grijzer uitziet.

- Maak alle haakjes vast en stop je lingerie in een waszakje. Zo voorkom je beschadiging door contact met andere kledingstukken. Vouw de cups netjes in elkaar, zodat ze hun vorm behouden.

- Gebruik een wasmiddel voor fijne, delicate was. Een fijnwasmiddel bevat speciale ingrediënten die mild zijn voor de stof en ze extra verzorgen.

- Was je beha's nooit samen met jeans of andere zware stoffen. Anders loop je immers het risico dat je cups gaan indeuken. Ook in een waszakje is je lingerie niet beschermd tegen het gewicht van jeans.

- Haal je lingerie meteen na het wassen uit de wasmachine om schade te voorkomen.

- Lingerie hoort niet thuis in de droogkast. Laat je beha's aan de lucht drogen.

- Laat je lingerie bij het drogen nooit rusten op het middenvoorstukje om schade aan je cups te voorkomen. Je laat een beha het best horizontaal drogen op een wasrekje zodat hij mooi zijn vorm behoudt.