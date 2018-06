Zonnecrème van Kruidvat is opnieuw ‘beste koop’ volgens Test-Aankoop TVM

14 juni 2018

14u51 0 Style Iedereen weet ondertussen wel dat zonnecrème smeren noodzakelijk is, maar toch doen we het nog al te vaak niet. En het hoge prijskaartje van een tube helpt daar alvast niet bij. Al hoef je volgens Test-Aankoop absoluut niet zoveel geld uit te geven om voldoende beschermd te zijn tegen de schadelijke UV-stralen.

Net als vorig jaar is de ‘Solait Sunmilk SPF 30 High 400 ml met vitamine E’ van Kruidvat uitgeroepen tot Beste Koop door Test-Aankoop. Een fles kost € 9,99 en is in de winkels en op de webshop van de drogisterij te koop.

Let wel: ‘beste koop’ wil daarom niet zeggen dat het de allerbeste zonnecrème voor iedereen is. Het verwijst naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dus voor de prijs is het een degelijke zonnemelk, maar dat wil niet zeggen dat het de beste zonnecrème is die er is. Wie bijvoorbeeld een vette huid heeft, is meer gebaat bij een lichtere olievrije formule. Mensen met een gevoelige huid kiezen ook beter voor een ander product.