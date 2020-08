Zon, zee en zomerbloemen: deze parfums vangen de zomer in een flesje

Valérie Wauters

11 augustus 2020

09u08 0 Style Sommige ingrediënten in een parfum schreeuwen zomer en nemen je met hun bloemige noten mee naar verre landen en zonovergoten stranden. Wij zetten onze favoriete zomergeuren van het moment op een rijtje.

Zon

Bronze Godess van Estée Lauder is een verleidelijk parfum met Tiare Tahiti bloem in combinatie met de tropische geur van kokosnoot en de zachtheid van vanille, amber en sandelhout. Als de zon een geurtje zou hebben, dan zou ze ongetwijfeld naar dit parfum ruiken.

57 euro (100 ml), online verkrijgbaar.

Zee

Vanilla Vibes van Juliette Has a Gun is een oriëntaalse uniseksgeur met noten van vanille en orchidee, sandelhout, tonkaboon, muskus en zoet benzoïne. Door de zoute ondertonen doet dit parfum je meteen denken aan de zilte zee. Dit geurtje schreeuwt zomer en neemt je mee naar een strand bij zonsondergang op een zwoele dag.

85 euro (50 ml), online verkrijgbaar.

Strand

Replica Beach Walk van Maison Martin Margiela neemt je mee voor een namiddagwandeling langs de zee. De geur belichaamt het gevoel van voeten die wegzakken in het zand en golven die je huid strelen. Dit parfum combineert frisse noten van bergamot, kokosmelk, citroen, roze peper en musk en voert je zo mee naar een wandeling over het strand.

95 euro ( 100 ml), online verkrijgbaar.

Zomerbloemen

Dahlia

Flor del Sol van Escada is een ode aan vakantie, vrijheid en vriendschap met een betoverende geur die je doet verlangen naar een zonnig strand in Mexico. Dit parfum bevat een koel tequila sunrise accord en een hart van Dahliabloemen en warm sandelhout voor een sensuele zomer.

40,54 euro (50 ml), online verkrijgbaar.

Magnolia

l’Eau van Chloé vangt de stralende schoonheid van een vrouw die haar eigen pad volgt in een parfum. De elegante en frisse geur heeft een hart van magnolia, topnoten van onder andere lychee en pompelmoes en een basis van muskus vermengd met cederhout en amber.

82,50 euro (50ml), online verkrijgbaar.

Roos

Twilly Eau Poivrée van Hermès is een geur voor vrouwen die tegen de stroom ingaan. Ideaal voor pittige dames die houden van een rozengeur versterkt met sprankelende peper en betoverende patchoeli.

84,90 euro (50ml), online verkrijgbaar.

Waterlelie

Dit dromerige parfum van Jo Malone neemt je mee naar verborgen vijvers tijdens een zomerse wandeling in de vroege ochtend. Het dankt zijn dauwachtige frisheid aan noten van waterlelie, die versterkt zijn door vleugjes jasmijn, sambac (Arabische jasmijn) en neroli (sinaasappelbloesem).

114 euro (100ml), online verkrijgbaar.

Jasmijn

Stel je een Griekse villa voor, midden in de zomer, omgeven door het eindeloze blauw van de Egeïsche Zee. Door de open ramen stroomt de geur van mediterrane bloemen binnen. Dat is het aroma van Good Girl Gone Bad by KILIAN Eau Fraîche, een parfum dat opent met tonen van lichte oranjebloesem uit Noord-Afrika en rozen uit Turkije en Marokko. In het hart ruik je noten van Egyptische Jasmijn.

185 euro (50ml), online verkrijgbaar.

Iris

Sheer Eau de Toilette van Tiffany & Co. is een speelse en heldere geur, elegant omwikkeld met topnoten van zwarte bes, mandarijnblad en ylang ylang. Het steringrediënt van dit parfum is de luxueuze iris, die sprankelt als een diamant op de huid.

32,75 euro (30ml), online verkrijgbaar.