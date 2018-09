Zo ziet de opvolger van de populaire Triple S-sneaker van Balenciaga eruit TVM

26 september 2018

10u50 0 Style De Triple S-sneaker van het Spaanse modehuis Balenciaga was de afgelopen paar seizoenen het meest begeerde designer-item. Ondanks het feit dat ze weinig flatterend zijn én een prijskaartje van 695 euro hebben. Ondertussen is de hype wat gaan liggen, dus komt het merk met een nieuw paar ‘dad sneakers’.

De Track-sneaker - die duidelijk geïnspireerd is op wandel- en hardloopschoenen – maakt deel uit van de herfst-wintercollectie voor 2018 van Balenciaga. Begin maart konden we er al een glimp van opvangen tijdens de modeshow van het merk, sinds gisteren is de sneaker ook daadwerkelijk te koop.

De Track-sneaker is minstens even oversized als de Triple S, alleen heeft de zool geen meerdere lagen, waardoor hij een pak minder zwaar overkomt. Het nieuwe model verschijnt in vijf verschillende kleuren, waarvan er 3 tot de mannencollectie behoren en 2 tot de vrouwen. Voor een paar betaal je 650 euro.