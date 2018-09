Zo ziet de nieuwe collectie van Karen Damen voor JBC eruit TVM

03 september 2018

07u50 1 Style Het klikt duidelijk tussen Karen Damen en JBC, want de ex-K3'er heeft alweer haar derde kledingcollectie klaar voor de Belgische keten. Een collectie waarbij vooral comfort centraal staat, gecombineerd met enkele huidige modetrends.

"Ik geloof niet in dat mantra van fashionista’s, wie mooi wil zijn moet lijden. Wat een onzin," vertelde Karen in een interview met nina.be toen ze haar eerste collectie voor JBC voorstelde. En daar denkt ze nog altijd hetzelfde over. Je goed in je vel voelen was – net als in de vorige collecties - voorwaarde nummer één. En dus was de opdracht voor het ontwerpteam van JBC duidelijk: focus op een goed zittende fit.

Niet geheel verrassend zitten er dan ook een aantal sportieve elementen in de collectie, nog het meest zichtbaar bij de donkergroene broek met felgroene streep en flared broekspijpen. De grijze geruite rok is dan weer een subtiele vertaling van de comeback van de ruit op de catwalk. Andere opvallende stuks in de collectie zijn de mintgroene trui en de roze (nep)bontjas.

Aangezien Karen bekend staat om haar gevatte uitspraken, kon ook de occassionele quote niet ontbreken. Zo is er bijvoorbeeld een sweater met opschrift "I don't sing in the car, I perfom", of eentje met "Boeieuh" en met "Whatever" op.

De Karen Damen collectie van JBC is vanaf vandaag beschikbaar in alle JBC winkels en online.