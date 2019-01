Zo ziet de eerste mannencollectie van Hedi Slimane voor Celine eruit TVM

21 januari 2019

16u50 0 Style Toen Hedi Slimane een jaar geleden aangesteld werd als nieuwe artistiek directeur van modehuis Celine, kondigde hij meteen aan ook voor mannen te gaan ontwerpen. Gisterenavond stelde hij die eerste mannencollectie van het merk voor in Parijs en zoals verwacht waren er weinig verrassingen en nieuwigheden te zien op de catwalk.

Rock-n-roll, sexy en heel erg strak, met steevast verwijzingen naar de grunge van de jaren 90. Dat is zowat de stijl van Hedi Slimane in één zin omschreven. Het was hij die – toen nog voor Dior – als eerste ultrastrakke broeken voor mannen presenteerde, met alle gevolgen van dien. Karl Lagerfeld, ontwerper bij Chanel en Fendi, viel naar eigen zeggen zelfs 41 kilo af om in de skinny van Slimane te passen.

Toen was dat smalle silhouet voor mannen vernieuwend, ondertussen is dat al lang niet meer het geval. Toch herhaalde hij zijn trucje gisteren en presenteerde hij quasi hetzelfde voor Celine als wat hij eerder ontwierp voor Dior en Saint Laurent. Alles zo skinny mogelijk, zowel broeken als bovenstukken. Liefst ook gedragen door zo mager mogelijke jongens. Met hier en daar wat luipaardprint, leder en ruit.

Om exact dezelfde reden – te voorspelbaar en niets nieuws – werd zijn eerste vrouwencollectie voor Celine in september al de grond in geboord en dat is nu opnieuw het geval. “Hij houdt totaal geen rekening met de merkidentiteit van Celine en hij ontwerpt gewoon hetzelfde als altijd. Hij is zo vreselijk egocentrisch”, aldus iemand op Instagram.

Toch zijn er ook enkele enthousiaste stemmen. Omdat hij als één van de enige ontwerpers ingaat tegen de huidige streetweartrend en eens geen cargobroeken en sneakers presenteert op de catwalk. Enerzijds natuurlijk een dappere keuze, al had het allemaal wel iets interessanter mogen zijn.