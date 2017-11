Zo ziet de eerste juwelencollectie van Nafi Thiam eruit Timon Van Mechelen

15u32 1 Diamanti Per Tutti Style Vorige week werd ze nog verkozen tot beste atlete ter wereld op het IAAF-Gala, een mooie bekroning voor onder andere haar olympisch goud vorig jaar in Rio. Dit jaar gaat de 23-jarige meerkampster echter voor diamant en zilver, want ze lanceert een capsulecollectie voor het Belgische juwelenmerk Diamanti Per Tutti. Die straalt eenvoud uit met een rebels kantje, typisch Thiam dus.

Het Antwerpse merk staat bekend om zijn inspirerende samenwerkingen met gastontwerpers, zoals bloggers Sofie Valkiers en Emma Gelaude, maar bijvoorbeeld ook het Brusselse creatieve duo Isabelle Vertongen en Gregory Vandewynckele. Op vraag van Diamanti Per Tutti ontwierp Nafi Thiam, een van Belgiës grootste sporttalenten, haar favoriete juwelen. Na olympisch goud in 2016, overschreed ze dit jaar de legendarische kaap van 7.000 punten in de zevenkamp. Voorbije vrijdag werd ze door de IAAF bekroond tot 'Atlete van het jaar'.

Thiam tekende een collectie van juwelen die ze zelf het allerliefste draagt en die voor elke gelegenheid passen. “Ik miste juwelen die je altijd en overal kan dragen, of je nu gaat sporten, les hebt of een avondje uit wil,” vertelt de topsportster daarover. Er zitten opvallend veel armbanden in de collectie, wat dan ook Nafi’s favoriete juweel is omdat het haar toelaat vrij te sporten, zonder enige belemmering. Dat draagbare trok ze door naar de volledige collectie in de vorm van fijne juwelen die je nauwelijks voelt. Daarnaast telt de capsulelijn ook twee opvallendere stukken: een choker en zogenaamde body chain. Meteen ook de lievelingsitems van Nafi.

De collectie straalt enerzijds eenvoud uit, maar het cactusthema maakt het geheel speelser. De cactus staat symbool voor een uitzonderlijke energie, voor kracht en warmte, waarden die Nafi's sportcarrière definiëren. Tegelijk is de cactus ook een metafoor voor Nafi's thuis: cactussen domineren haar interieur; het zijn de enige planten die overleven terwijl ze de ene buitenlandse trip na de andere aaneenrijgt.

De capsulecollectie van Nafi Thiam voor Diamanti Per Tutti ligt vanaf 1 december in de winkels en zal ook online te koop zijn. De prijzen schommelen tussen 35 euro en 180 euro.

