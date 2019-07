Zo ziet de eerste haute-couturecollectie van Chanel eruit na het overlijden van Karl Lagerfeld Timon Van Mechelen

02 juli 2019

17u59 0 Style Virginie Viard, de opvolger van Karl Lagerfeld bij modehuis Chanel, heeft in Parijs haar eerste haute-couturecollectie voorgesteld na het overlijden van de ontwerper. Ze toverde daarvoor het Grand Palais om tot een reusachtige bibliotheek en presenteerde een ingetogen collectie.

Lagerfeld wist naast zijn modeontwerpen ook telkens te verbazen met zijn unieke settings waarin de modeshows plaatsvonden. Van een gigantische leeuw onder het iconische glasraam van het Grand Palais in Parijs tot een Chanel-supermarkt óf -luchthaven. Door de bekende glazen tentoonstellingshal om te bouwen tot een enorme bibliotheek, bracht Viard een ode aan de Duitse ontwerper (Lagerfeld was een grote boekenliefhebber, nvdr.) én toont ze meteen ook aan dat zijn nalatenschap in goede handen is.

De collectie zelf was in vergelijking met bijvoorbeeld de collecties van Iris van Herpen en Schiapparelli die gisteren werden voorgesteld op de haute-coutureweek, redelijk ingetogen. Geen extravagante jurken uit een 3D-printer, wel relatief draagbare stukken. Zoals lange jassen in bouclé-stoffen, jumpsuits en mantelpakjes uit tweed, avondjurken in zijde, chiffon en kant, indrukwekkende blouses met ruches en zelfs een driekwartbroek. Voorzichtig klinkt in de modepers dat het allemaal een tikje moderner aanvoelt, maar over de doden niets dan goeds natuurlijk, dus blijft iedereen voorlopig wat op de vlakte.