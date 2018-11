Zo ziet de eerste betaalbare trouwcollectie van C&A eruit TVM

06 november 2018

10u02 3 Style Dat betaalbare bruidsmode in de lift zit, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Eerder pakten merken als & Other Stories, Esprit, H&M en zelfs Zeeman al uit met een collectie en nu volgt ook de van oorsprong Nederlandse modeketen C&A met een eigen bruidslijn.

Vorige week stelde C&A zijn nieuwste collectie voor aan een select groepje pers in Lissabon. Ook wij waren van de partij en mochten vanop de eerste (of eigenlijk tweede) rij toekijken naar de presentatie van wat de keten voor ons in petto heeft voor het komende seizoen. Grote nieuwigheid daarbij was de eerste collectie trouwjurken.

Die bestaat voorlopig uit 4 verschillende modellen, allemaal in het wit en afgewerkt met kant, tule en borduursels. Twee daarvan zijn eerder klassiek en komen tot aan de grond, verder zit er ook nog een kokermodel in de collectie dat tot net onder de knieën valt en een exemplaar met een a-lijnrok. De prijsrange loopt tot € 179,90. Begin april zijn de jurken te koop in alle winkels van C&A.