Zo word je mooi grijs als je stopt met je haren te verven Timon Van Mechelen

03 februari 2018

14u55 0 Style Grijs haar was nog nooit zo hip als nu, elke zes weken naar de kapper gaan om je lokken te laten kleuren is dus helemaal niet meer nodig. Om geen jaar met een lelijke uitgroei te moeten rondlopen, geven we enkele tips om de overgang iets soepeler te laten verlopen.

Allemaal goed en wel natuurlijk dat grijs haar nu hip is, maar de overgang van stoppen met verven en je natuurlijk kleur erdoor laten komen, duurt lang. Veel te lang voor de meeste vrouwen. Naast een lelijke uitgroei, gaat de nep-haarkleur namelijk ook beginnen vervagen en verkleuren, en dat ziet er dus niét mooi uit.

Wacht in het begin zo’n twee maanden met naar de kapper te gaan. Dan is normaal gezien goed zichtbaar hoe je originele haarkleur eruit ziet en valt de uitgroei ook nog mee. Vraag vervolgens aan je kapper om lowlights aan te brengen in de kleur van je originele haarkleur. Laat dit niet te vaak doen en vraag aan je kapper om steeds andere lokken te verven. Anders wordt het kleurverschil alsnog heel zichtbaar. Dit werkt wel alleen als je van een lichte kleur naar grijs wil gaan.

Heb je je haren heel donker laten verven, dan laat je het best ontkleuren om er vervolgens een lichtere asblonde kleurspoeling over te laten zetten. Daarna kun je af en toe high- en lowlights laten aanbrengen tot je natuurlijke haarkleur volledig doorgegroeid is.

In het begin zal je waarschijnlijk alsnog vaak naar de kapper moeten om de kleur te laten bijwerken, maar na 6 tot 8 maanden is dit niet meer nodig. Verzorg je haar tussendoor goed met voedende maskers en crèmes en laat regelmatig de puntjes knippen.

En wat als je dan eindelijk grijs bent?

Er zijn weinig mensen gezegend met natuurlijk zilver haar, maar gelukkig zijn er trucjes om dit effect toch te verkrijgen zonder het te moeten kleuren.

Tip 1: gebruik een zilvershampoo

Blondjes zijn misschien al wel bekend met zilvershampoos. Deze neutraliseren namelijk de gele en koperkleurige tonen in je haar. Was je lokken twee keer per week met een zilvershampoo, en laat altijd eventjes intrekken voor een groter effect. De paarse shampoos zijn gewoon te koop in de supermarkt en bij drogisterijen als Kruidvat en Di.

Tip 2: gebruik een glansspray

Grijs haar ziet er al snel droog en pluizig uit, gelukkig zijn er talloze glanssprays op de markt die je lokken doen stralen zonder dat het vet lijkt.

Tip 3: bescherm het tegen hitte

Grijs haar is kwetsbaar, dus bescherm het tegen de hitte van een haardroger en stylingtools met een hitte beschermende spray.

Tip 4: spoel elke maand met citroenwater

Citroenwater (maak je gewoon zelf met versgeperst citroensap en water) frist de kleur van je haar op. Spoel je lokken elke maand met het mengsel, maar niet vaker omdat het je haar tegelijkertijd ook uitdroogt.

1. Zilvershampoo Kevin Murphy, € 24,50, o.a. online te koop.

2. Hittebeschermende spray Kruidvat, € 2,79, online en in de winkels te koop.

3. Glansspray Aveda, € 26,50, online en in de winkels te koop.