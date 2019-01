Zo willen Belgische modeontwerpers dat mannen gekleed gaan komende herfst en winter Timon Van Mechelen

22 januari 2019

13u36 1 Style De modeweken voor mannen zitten er weer op voor dit seizoen. In Londen, Firenze en Parijs stelden ontwerpers hun visie op mannenmode voor de herfst en winter van 2019/2020 voor, waaronder ook een aantal Belgische designers. Wij keken specifiek naar wat zij in petto hadden, en maakten een overzichtje van hoe zij willen dat mannen gekleed gaan volgend jaar.

Y/Project – Glenn Martens

Glenn Martens was als eerste aan de beurt voor zijn merk Y/Project op de Pitti Uomo in Firenze. Hij was tevens ook eregast op de belangrijkste beurs voor mannenmode. Uiteraard vielen de bruine suède knielaarzen (voor mannen, jawel) het meest op, maar er zaten ook heel wat meer draagbare stukken in zijn collectie. Zo zagen we veel wijde broeken, zowel in jeans als in kostuumstof, hier en daar wat streetwear invloeden in de vorm van trainingsjasjes en fleecetruien die het geheel een moderne update gaven, zachte fluwelen en wollen stoffen, veel geruite hemden en enkellaarzen met een vierkante punt. Warme kleuren zoals kakigroen, bordeauxrood en bruin voerden de boventoon, maar werden opgelicht door frissere lichtblauwe en paarse tinten.

Les Hommes

Tom Notte en Bart Vandebosch van Les Hommes trokken wel voluit de kaart van streetwear. Met coachjassen in glanzende stoffen, trainingspakken, ski-jassen, grove sneakers, anoraks en zelfs kostuums in sportieve stoffen als nylon. Bij momenten deed de collecte denken aan wat Demna Gvasalia enkele seizoenen geleden voorstelde bij Balenciaga, alleen een stuk draagbaarder dan. Niet al te verrassend, maar wel perfect inspeenld op wat mannen nu willen dragen.

Walter Van Beirendonck

Alsof je LSD genomen hebt en in een of ander Aziatisch videospel terechtkomt. Zo kunnen we de collectie van Walter Van Beirendonck, één van de Antwerpse Zes, nog het best omschrijven. En dat bedoelen we zeker niet negatief. Zoals je misschien wel weet heeft de Belgische ontwerper lak aan mode die draagbaar moet zijn en ook voor deze collectie bleef hij trouw aan zijn eigen kleurrijke en knotsgekke stijl. Met veel prints, veren en pluimen, moonboots, modellen die maskers droegen en alle kleuren door elkaar als resultaat. Niet meteen hoe de meeste mannen hier over straat zouden durven lopen, maar dat hoeft ook niet altijd natuurlijk. Hij presenteert tenminste iets volledig anders dan de rest, dat alleen al verdient een – letterlijk in dit geval – pluim.

Raf Simons

De modewereld is nog maar net bekomen van zijn vertrek bij Calvin Klein, toch stond Raf Simons er in Parijs alweer terug voor zijn eigen gelijknamige mannenlabel. Voor die collectie haalde hij inspiratie bij de film ‘Blue Velvet’ van David Lynch. Zo waren er bijvoorbeeld foto’s van de hoofdrolspelers afgedrukt op truien. Toch ging onze aandacht vooral uit naar de lange wollen winterjassen die hij ontwierp in zowat alle kleuren en formaten denkbaar. Verder viel op dat er geen enkele sneaker of ander sportelement te bespeuren was op de catwalk. Verrassend voor iemand die als pionier genoemd wordt voor de hele streetwearhype, al lag ook vorig seizoen zijn focus op klassieke stukken. Geen sportieve invloeden, maar een terugkeer van het maatwerk voor mannen. Waarom? “Omdat we er nood aan hebben! Het was tijd voor een nieuw silhouet”, zei Simons toen aan Vogue. Daar denkt hij duidelijk nog altijd hetzelfde over.

Dries Van Noten

Ook Dries Van Noten lijkt de sportieve referenties zat, en focuste in Parijs net als Raf Simons op klassiek maatwerk. Hij presenteerde talloze maatpakken, in zwart en donkerblauw, maar ook in psychedelische prints. De eeuwigdurende comeback van trends uit de jaren 90 blijft wel nog even duren als het van hem afhangt. Zo zagen we donzen en lederen Matrixjassen voorbij komen en truien, jeans en regenjassen met tie-dyeprint op.

Ann Demeulemeester

Dat de Ann Demeulemeester-man graag gehuld gaat in het zwart, weten we ondertussen. Dit seizoen draagt hij wat meer punk-elementen dan anders. Denk aan lederen broeken, fluwelen hoofdbanden, losgebreide truien met gaten in, jassen met ruit- en streepprint en enkele felgele en rode accenten. Met aan zijn voeten zoals gewoonlijk stoere laarzen.

Berluti – Kris Van Assche

De eerste collectie van Kris Van Assche voor het luxe mannenlabel Berluti - hij was hiervoor 11 jaar aan de slag als creatief directeur bij Dior Homme - blonk uit in draagbaarheid. Mooi gesneden broeken en jassen, cowboylaarzen en hier en daar een hoodie en sneaker om het geheel een eigentijdse draai te geven. In opvallende kleuren zoals Yves Klein-blauw, fuchsia en oranje. Voor mannen die er graag uitspringen, zonder dat ze eruit zien alsof ze al “te veel” met mode bezig zijn. De broeken kregen trouwens allemaal een split hem mee, oftewel een gesplitte zoom onderaan. Volgens insiders een van dé trends voor de komende seizoenen.