Zo wil de Belg graag wonen: de woontrends van 2019



NA

09 juli 2019

09u06 0 Style Duurzaamheid en co-living, het zijn maar twee van de Belgische woontrends voor 2019. Naar aanleiding van de start van de zomervakantie geeft projectontwikkelaar Matexi ons inkijk in hoe de Belg graag wil wonen.

1. Duurzaam

De recente recordtemperaturen in Europa maakten het pijnlijk duidelijk: de gevolgen van de klimaatverandering laten zich steeds meer gelden. Bij consumenten en bedrijven groeit dan ook het bewustzijn en stijgt de vraag naar duurzaam wonen en ondernemen. “Wij ervaren steeds meer dat de Belg zich bewuster is van de milieu-impact van zijn woning”, zegt Caroline Franz, Senior Project Developer bij Matexi.

2. Delen is het nieuwe hebben

Eerst was er co-working, toen was er co-housing, vandaag is ook co-living aan een opmars bezig. Vanuit de filosofie ‘sharing is caring’ wordt opnieuw meer en meer belang gehecht aan woongemeenschappen waar bepaalde ruimtes worden gedeeld. Dat gedeelde ruimtes in de eerste plaats mensen samenbrengen, is daarbij cruciaal.

Zo geeft 61% van de Belgen aan dat sociaal contact het belangrijkste aspect is bij de keuze voor een bepaalde buurt. “Collectieve groenzones, zoals een gezamenlijke tuin, dakterras of moestuin, dragen niet alleen bij aan een gezondere lucht voor de bewoners, ze brengen buren ook dichter bij elkaar”, zegt Franz. “In het Groen Kwartier in Antwerpen kunnen bewoners bijvoorbeeld samen groenten, fruit en kruiden kweken – en dat in het midden van ’t stad!”

Jonge gezinnen zijn vaak op zoek naar én de vrijheid van een stedelijke omgeving, én de veiligheid en toegankelijkheid van een warme buurt. Maar ook oudere mensen missen vaak contact met de buren. Beide groepen vinden in de gedeelde ruimtes hun gading.

3. Living as a service

Het leven van de Belg is drukker dan ooit. Er is de job, er zijn de kinderen, de hobby’s en het belang van een rijk gevuld sociaal leven naast het werk. Daartussen moeten mensen de dagelijkse karweien nog geregeld krijgen. Die taken verschuiven steeds vaker naar de publieke ruimte. “Een wasplaats, strijkdienst of fietsherstelplaats, het zijn plekken die tot voor kort meestal privéruimtes waren, maar vandaag steeds vaker gedeeld worden”, stelt Clotilde Fally, Project Developer bij Matexi vast.

4. Vast is passé

Pop-ups zijn in. Tijdelijke kledingzaken, cafés, restaurants … ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook in de bouw- en woonsector zet de trend zich voort. Zo stellen ontwikkelaars lege panden en sites steeds vaker open voor het publiek. “In plaats van plekken in ontwikkeling te laten verkommeren, geven we ze liever een tijdelijke invulling. Dat laat omwonenden toe om een nieuw woonproject én elkaar beter te leren kennen”, zegt Clotilde Fally. In de zomer van 2017 werden de lege panden op de voormalige site van het bouwbedrijf Bétons Lemaire in Ottignies een coole ontmoetingsplek waar de plaatselijke jeugd zich kon uitleven met een partijtje skaten of laser shooten. In de voormalige kantoortoren A-Tower waren de pop-up zomerbar Bar Gloed en de hippe Klub Goud bijna een jaar lang dé publiekstrekker onder Antwerpenaars.

Maar ook flexibel bouwen is een manier om met de snelle verandering van vandaag om te gaan. “Steden leven en zijn continu in verandering”, vervolgt Clotilde Fally. “Wat vandaag een appartement is, kan morgen bijvoorbeeld een zorgcentrum zijn.”