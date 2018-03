Zo weet je met welke haarkleur je het beste staat SV

22 maart 2018

14u05 0 Style Een nieuw seizoen, een nieuw kleurtje. In de lente en zomer gaan we traditioneel voor lichtere lokken, maar niemand die zegt dat je niet voor een donkerder of zelfs totaal ander kleurtje mag gaan. Maar hoe weet je dan wat het beste bij je past? Kijk naar je huidskleur.

Er zijn drie types op deze wereldbol: mensen met een warme ondertoon, mensen met een koele ondertoon en mensen met een neutrale ondertoon. Warm staat meestal gelijk aan geel, koel aan rood en neutraal aan beige. Die ondertonen zijn de basis voor quasi alles: met welke make-upkleuren je het beste staat, maar ook je kledij en natuurlijk je haarkleur.

Hoe bepaal je die nu? Simpel: trek een witte T-shirt aan en ga voor de spiegel staan. Wit zorgt ervoor dat onze huidskleur beter uitkomt, terwijl andere kleuren vooral kunnen afleiden. Vervolgens kijk je naar de huid van je hals en borst.

Ook je pols kan een indicator zijn. Heb je eerder blauwe aderen? Dan ben je waarschijnlijk een koel type. Zijn ze groen? Dan is de kans groter dat je een warm type bent. Zie je beide kleuren terugkomen? Dat wijst op een beige of neutrale ondertoon.

Let wel: dit is geen exacte wetenschap. Het kan zijn dat je armen en polsen een andere ondertoon hebben dan je gelaat, hals of borst. In dat geval is je oogkleur een goede weggever. Celebrity-stylist George Papanikolas verklapt dat mensen met goudkleurige vlekjes in hun ogen vaak warm zijn van ondertoon. Wie groene of blauwe ogen heeft, is dan weer vaker een koel type.

Warme ondertoon? Een venetiaans blond of honingblond, zacht koper of bruin met rode tonen in, staan prachtig bij jouw huid.

Koel type? Jij staat het best met kleuren die een blauwe ondertoon hebben. Assig blond, bijvoorbeeld, maar ook platinablond, zwart, zilvergrijs of een koel donkerbruin.

Neutraal type? Goed nieuws: met dank aan je goede genen kan je gewoon kiezen waar je zin in hebt: alles mag en alles kan.