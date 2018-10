Zo vind je jouw ideale foundationborstel Valérie Wauters

22 oktober 2018

10u59

Bron: Red 0 Style Zeg niet zomaar foundationborstel tegen een stippling brush of beautyblender. Elke tool geeft namelijk een compleet ander resultaat. Wij helpen je de juiste borstel vinden voor een perfect aangebrachte foundation.

Net als er heel wat verschillende foundations op de markt zijn, met elk een compleet andere finish, bestaan er ook tal van verschillende borstels. Wij zetten 4 verschillende exemplaren op een rijtje, en geven graag een extra woordje uitleg.

Je zoekt: een borstel die een perfecte dekking geeft

Deze borstel heeft veel haartjes, die dicht bij elkaar staan. Hierdoor maakt hij het bijzonder gemakkelijk om vloeibare foundations en foundations in crèmevorm perfect aan te brengen op je huid. De licht afgeronde borstelkop maakt het makkelijk om in alle hoekjes en kantjes van je gezicht te raken en zo de foundation perfect te verdelen. Breng eerst enkele stipjes foundation aan op je gelaat, en smeer vervolgens uit door de borstel in kleine, cirkelvormige bewegingen over je gelaat te laten bewegen.

Real Techniques, Expert Face Brush, € 15 bij Di.

Je zoekt: een tool die je droge huid perfect opmaakt, zonder velletjes

Veruit de makkelijkste manier om je foundation feilloos aan te brengen is de beautyblender. Deze eivormige spons is ideaal voor al wie last heeft van een droge huid. Foundationborstels kunnen bij dit huidtype immers makkelijk vervelende losse velletjes op je gezicht tevoorschijn toveren. Met de beautyblender heb je hier geen last meer van. Maak de spons vochtig en breng vervolgens je foundation in een deppende beweging aan. De beautyblender zorgt voor een perfecte dekking, die er erg natuurlijk uitziet.

Beautyblender, € 18,50 bij Ici Paris Xl.

Je zoekt: een borstel voor je foundation in poedervorm

Wie minerale poederfoundation gebruikt, neemt best z’n toevlucht tot een kabuki brush. De korte, dicht op elkaar gepakte haartjes van een kabuki zijn ideaal om het poeder snel en makkelijk in de huid te ‘kloppen’. Dep je kabukiborstel eerst in het poeder en breng vervolgens al deppend of draaiend aan op de huid.

Givenchy, Kabuki Brush, € 45,50 bij Ici Paris Xl.

Je zoekt: een borstel die je foundation erg precies kan aanbrengen

Wie oog heeft voor detail, en foundation erg precies wil aanbrengen, neemt het best z’n toevlucht tot dit type borstel. De haartjes van deze borstel lopen uit in een punt, waardoor het makkelijk is om foundation exact aan te brengen waar jij het wil. Denk: een beetje extra rond de neus of op die dikke pukkel op je kin. De synthetische haren van deze borstel werken trouwens perfect voor zowel crèmefoundations als vloeibare varianten.

Urban Decay, Large Tapered Foundation Brush, € 34,90 bij Ici Paris Xl.