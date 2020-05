Zo verzorgde Marilyn Monroe haar gezicht Margo Verhasselt

05 mei 2020

12u55 0 Style 60 jaar na haar dood is Marilyn Monroes naam synoniem geworden aan oude Hollywood glamour. Altijd al willen weten hoe ze haar stralende huid verzorgde? Dan hebben we goed nieuws. Het Makeup Museum uit New York deelde haar geheimen.

Voor het eerst doet het museum uit de doeken hoe de actrice haar gezicht verzorgde. Haar routine werd in 1959 voorgeschreven door een Hongaarse dermatoloog, dr. Erno Laszlo. Het voorschrift wordt gedeeld voor de ‘Pink Jungle: 1950's Makeup in Amerika’-expo en legt uit hoe Monroe haar gezicht precies verzorgde. Het icoon zou een droge huid gehad hebben waardoor de producten vooral focusten op hydratatie. Daarnaast raadde de dokter aan geen noten, chocolade, olijven, oesters of mosselen te eten.

Hoe ging Monroe te werk?

In de ochtend waste ze haar gezicht en nek met warm water en Erno Laszlo Active Phelityl zeep. Vervolgens bracht ze een toner aan op haar hele gezicht met een wattenschijfje. Door een toner te gebruiken verwijder je snel en efficiënt die laatste beetjes vuiligheid. Daarnaast zorgt een toner ervoor dat de pH-waarde van je huid weer neutraal wordt, waardoor die het makkelijker krijgt om serums en crèmes op te nemen. Daarna bracht de actrice een oogcrème en poeder aan (die beide niet meer verkocht worden).

‘s Avonds ging Monroe op dezelfde manier te werk. Wanneer ze naar een belangrijk event moest de volgende dag ging haar routine er iets anders aan toe. De actrice smeerde dan oogcrème over haar volledige gezicht, nek en decolleté. Juist voor ze tussen de lakens kroop, voorzag ze haar snoet van een olie en nachtcrème waarna ze deze weer afveegde en opnieuw de toner aanbracht. Nadat haar gezicht gedroogd was, bracht ze opnieuw (een dikke) laag nachtcrème aan op haar neus en kin, die dan gedurende de nacht opdroogden.