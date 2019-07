Zo straal jij op het festival: de beste tips van M.A.C-make-upartist Ines Borgonjon Valérie Wauters

05 juli 2019

13u02 0 Style Het festivalseizoen draait weer op volle toeren. Wij vroegen aan M.A.C’s senior make-upartist Ines Borgonjon tips om er op je best uit te zien op de festivalweide.

Welke beautyproducten neem je het best mee naar een festival?

Ines: “Waterproof make-up en alles wat weinig touch-upwerk nodig heeft. Waterproof werkt goed voor alle weersomstandigheden, van hevige regen tot een hittegolf. Denk hierbij aan waterproof mascara, liquid glitters en longwear concealer. Wist je trouwens dat ik zo’n longwear concealer ook vaak als foundation draag? Het kleine flesje is ontzettend makkelijk in je handtas op te bergen voor touch-ups. Daarnaast is een liquid lipstick ook altijd handig. Met je vingertip kan je een klein vleugje kleur aanbrengen voor als je het subtiel wil houden, door hem aan te brengen met de bijhorende applicator verkrijg je een intens effect. Wat ik ook een echte aanrader vind is de Fix+ spray van M.A.C omdat die zo multifunctioneel is. Hij werkt hydraterend, fixerend, fungeert als make-upprimer en werkt zelfs handig als make-upremover bij kleine touch-ups.”

Hoe maak je je het makkelijkst op in een kleine ruimte zonder luxe?

Ines: “Werk met producten die je kan gebruiken voor meerdere doeleinden, zodat je make-uptasje compact blijft. Een strobe cream is daarvan een goed voorbeeld: het is een vitaminebom voor je huid als je hem gebruikt als dagcrème, en geeft je huid een prachtige goed. Daarnaast kan je ‘m aanbrengen over je make-up als highlighter. Een bronzing poeder komt ook altijd handig van pas, en een waterproof mascara natuurlijk ook om je look helemaal af te werken.”

Welke festivallook is helemaal hot dit jaar?

Ines: “Het fijne aan festivals vind ik de grote vrijheid die je hebt om je persoonlijkheid in de verf te zetten. Niets moet, alles mag. Glitters zijn natuurlijk een ultieme hit, maar net zoals andere jaren zie je nog steeds mooie varianten op bohemien looks met getekende details, en huidjes versierd met parels en stenen. Mijn tip is om je make-upkit aan te vullen met extra’s uit de hobbywinkel, die je vervolgens met wimperlijm op je gelaat kan vastkleven. Een frisse, onschuldige look heeft ook succes deze zomer. Geef je wangen daarvoor een frisse, glanzende kleur met een highlighter. Sproetjes passen hier ook mooi bij. Wil je het iets specialer, dan kan je bijvoorbeeld kleine sterretjes op je neus en wangen kleven als sproetjes. Het leuke aan ons land is dat we dankzij festivals als Tomorrowland best kunnen beweren dat we echte trendsetters zijn als het aankomt op festivalmake-up.”

Hoe kan je jezelf op een zomerse festivaldag het best beschermen, zonder je make-uplook te verpesten?

Ines: “Het is natuurlijk het allerbest om je make-uproutine te starten met een basislaagje SPF. Dat kan je doen door je zonnecrème aan te brengen na je dagverzorging of een primer en/of foundation aan te brengen met een zonnefactor in. Daarnaast bestaan er poeders met SPF-factor waarmee je je huid door de dag heen kan bijwerken. Fix+ met SPF is de ideale oplossing om je huid door de dag te beschermen. Spray je gelaat meerdere keren per dag in om een goede bescherming tegen de zon te garanderen.”

En wat met je huid na het feest?

Ines: “Na een zomer vol festivals is het een goed idee om je huid even te laten detoxen. Rust voldoende uit en drink veel water. Reinig je huid grondig - al die glitters verwijder je trouwens het makkelijkst met een stukje plakband - en geef ze vervolgens wat extra liefde en aandacht met een hydraterend serum, een ontspannend masker of een fijne peeling.”