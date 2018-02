Zo stel je een nieuwe garderobe samen zonder (veel) geld uit te geven ND

25 februari 2018

15u55 0 Style Met de lente in aantocht blinken ook de nieuwe voorjaarscollecties in de etalages. Aanlokkelijk om eens uitgebreid te gaan shoppen, maar dat wordt natuurlijk lastig als je krap bij kas zit. Gelukkig hoeft een nieuwe look geen fortuin te kosten en kan het zelfs bijna gratis. Met deze tips zie jij er helemaal als nieuw uit, zonder leeggeplunderde bankrekening.

Style 1. Ruim je kleerkast op

Voor je uitgebreid aan het shoppen gaat, maak je best een lenteschoonmaak in je eigen kleerkast. Wedden dat je achteraan in de kast nog items vindt die je nooit gedragen hebt? Probeer met deze vondsten leuke nieuwe outfits samen te stellen, door ze te combineren met andere stuks. Wie creatief moet zijn met weinig (nieuwe) opties, komt soms tot de leukste combinaties.

2. Hou een kledingruil

Levert die schoonmaak in de kleerkast een hele hoop kleren op die je nooit meer van plan bent te dragen? Gooi ze niet meteen weg, maar vraag aan vriendinnen om ook eens in hun kasten te rommelen. Organiseer een gezellige namiddag of avond waarbij jullie al die kleren tentoon spreiden en ruilen met elkaar. Gratis nieuwe garderobe? Check!

3. Denk ook aan accessoires

Geen geld voor die prachtige lentejurk of dat leren jasje? Hou het eens klein bij het winkelen, en koop nieuwe oorringen, een leuke armband of een kousenbroek met een leuk motiefje. Een klein detail kan je outfit meteen een upgrade geven, waardoor je toch het gevoel krijgt dat er iets veranderd is. Ook met een bezoekje aan de kapper kan je dat effect bereiken.

4. Ga voor tweedehands

Tweedehands en vintage is niet alleen hip, het is ook een stuk goedkoper dan nieuwe items kopen. Bovendien kom je met originele stuks naar buiten waar je zeker van bent dat niemand anders ze zal dragen. Schuim het internet af naar leuke tweedehandswinkeltjes in de buurt, ga eens kijken op rommelmarkten of snuister eens in het kledingrek bij de kringwinkel.

5. Doe het zelf

Dat ene jurkje dat je nooit meer draagt omdat het bovenstuk toch niet zo lekker zit? Haal je creativiteit boven en maak er een rokje van (bij twee linkerhanden met optioneel hulp van moeder of oma). Heel wat kledingstukken uit je kast kunnen zo een tweede leven krijgen. Of wat dacht je van een haarband van een versleten T-shirt of een oud broekpak waar je twee stukken van maakt?