Zo proberen fashionista’s niet te bevriezen tijdens de modeweken Timon Van Mechelen

02 maart 2018

13u49 1 Style Geen idee hoe je in godsnaam stijlvol voor de dag kunt komen met deze vriestemperaturen? In het eveneens ijskoude Parijs vindt momenteel de tweejaarlijkse modeweek plaats, maar de fashionista’s ter plaatse lijken totaal geen last van outfitstress te hebben. We bestuderen hun looks en geven tips.

Eerst even heel eerlijk: de meeste genodigden van Paris Fashion Week negeren de koude temperaturen compleet. Ze dragen vrolijk open schoenen, flinterdunne zomerjasjes en soms zelfs blote benen. ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ is hun leuze, en dat ze na afloop waarschijnlijk een week thuiszitten met griep, trekken ze zich niet aan. Nu ja, ze stappen meestal ook snel weer een warme taxi in. Gelukkig waren er toch een paar mensen die zich kleden naar de barre weersomstandigheden.

Fleece

We schreven eerder al over fleece als modetrend. Extra voordeel: fleece is anno 2018 niet alleen hip, het is ook heerlijk warm. Om zoals op de foto te dragen over een trui als jas, of net onder een jas als extra laagje. Kies voor een exemplaar in een felle kleur om een statement te maken.

Napapijri, € 114,00, o.a. online te koop.

Patagonia, € 135,00, o.a. online te koop.

Een opvallende jas

Bij dit soort weer is een jas het kledingstuk dat je outfit kan maken of kraken, aangezien je deze al-tijd aan moet. Je kunt natuurlijk kiezen voor een klassiek model in zwart, grijs of blauw dat bij alles past. Maar veel leuker is het om te gaan voor een opvallend exemplaar. In het felgeel met patroon zoals op de foto bijvoorbeeld. Doet ook wonderen voor je humeur trouwens.

Essentiel Antwerp, € 395,00, online en in de winkels te koop.

Weekday, € 120,00, online en in de winkels te koop.

Sneakers met een stevige zool

Enkellaarsjes en andere schoenen met een dunne zool mogen dan nog erg elegant zijn, ze houden je voeten allesbehalve warm. Opteer voor sneakers met een stevige zool. Modieus en je tenen blijven hopelijk in leven. Nog tips om je voeten warm te houden vind je hier.

Nike, € 174,95, via Avenue.

Fiamme, € 159,00, via Monar & Clothes.

Een warme outfit in één kleur

Een makkelijke stylinghack om met weinig moeite toch stijlvol voor de dag te komen in warme lagen is als al die lagen in één kleur zijn. De Kardashians doen het al jaren, maar ook jij komt er mee weg. Probeer eerst eens met een neutrale kleur zoals zwart of grijs, daarna kun je overstappen naar een opvallendere tint.

Uniqlo U, € 49,90, online en in de winkels te koop.

Esprit, € 49,99, online en in de winkels te koop.