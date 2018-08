Zo overleeft je haar zon, zee en strand Liesbeth De Corte

09 augustus 2018

12u19 0 Style Helaas, je vakantie is gepasseerd. Gelukkig is de kans groot dat je thuiskomt met enkele souvenirs: nog wat zand in je koffer, een zongebruinde huid, een goedgevuld fotoalbum én ... je haar dat zich heeft getransformeerd naar een broze, breekbare coupe. Volgens Omnivit heeft maar liefst 54 procent van de Belgische vrouwen hier last van. Maar er valt al een chance wat aan te doen. 7 tips.

1. Wees zuinig met de shampoo

We weten het: tijdens de zomervakantie zweet je meer dan anders, waardoor de lokken rond je gezicht ook sneller vettig worden. Toch is het niet goed om je haar elke dag te wassen. Wil jij je toch verfrissen? Dan kan je even onder de douche gaan staan en je haar goed uitspoelen. Kies – zeker als je haar aan de droge kant is – voor een milde shampoo en gebruik een hoeveelheid ter grootte van een euro op je hand.

2. Maak van elke douchebeurt een wellnesskuur

Verwen jezelf door je hoofdhuid te masseren en je haar uit te spoelen met lauwwarm water. Koud of lauw water zet je haarschubben immers dicht. Dat zorgt ervoor dat je lokken meer glans hebben en er minder pluizig zullen uitzien.

3. Bescherm je haar tegen de zon

Wist je dat je haar ook beschadigd kan worden door de zon? Gebruik daarom ook zonnebescherming voor je coupe in de vorm van haarolie of kokosolie. De olie voedt het haar en laat je lokken weer stralen. Wel oppassen geblazen: te veel van het goede en je haar droogt er net extra van uit. Breng daarom haarolie aan met mate.

Extra verzorging in de vorm van een conditioner of masker is ook een goede optie. Opnieuw: té veel aanbrengen is ook niet goed. Dit kan je haar zelfs zwaarder of breekbaar maken. De oplossing? Breng de conditioner of het masker uitsluitend aan op de punten en niet over de hele lengte.

4. Wees lief en zacht

Het klinkt misschien vreemd, maar ook je haar heeft er deugd van als je het met zachtheid behandelt. Dat bevestigt ook dermatoloog Thomas Maselis. “Elk haar lijkt op een zuiltje met een relatief zachte kern”, zo begint hij zijn uitleg. “Daarrond ligt een laagje schubben van keratine, die aan elkaar plakken. Die schubben moeten goed gehydrateerd zijn om je haar glanzend en gezond te houden.” Dat is onder meer de taak van de talgkliertjes, die huidsmeer produceren en je haar soepel houden. “Maar door je hoofdhuid en je kapsel zachtjes te behandelen bij het wassen, drogen en stylen, blijft dit beschermende natuurlijke laagje zo goed mogelijk intact.” Voorzichtig een handdoek rond je hoofd wikkelen en achteraf je haren zachtjes droogdeppen is dus de boodschap.

5. Zet je haardroger op een koude stand

De zomer is het uitgelezen moment om je stijl-, krultang en haardroger ook vakantie te geven. Na een hele dag in de zon is die extra warmte wel het laatste waar je haar nood aan heeft. Wil jij je haar toch droogblazen? Zet dan je haardroger op een koude stand.

6. Blondines moeten extra opletten

Elke haarkleur ziet af tijdens de zomermaanden, maar vooral blondines hebben veel last van de zon. Zeker gebleekte of gebleachte lokken zijn al wat droger, dus extra droogte kan je missen als kiespijn. Denk ook twee keer naar voor je met gekleurd haar in het zwembad springt. Door de chloor kan je haar na een plons plots groen worden.

7. Eet gezond en slaap voldoende

Zorg ervoor dat je genoeg selenium, arginine, zink, cystine of biotine binnen krijgt; allemaal stoffen die je nodig hebt om haar aan te maken. Je vindt ze onder andere in groenten, verse vis, schaaldieren, eieren, kip en zaden.

Maselis deelt dezelfde raad. “Door gezond en gevarieerd te eten, genoeg te slapen en geregeld te ontspannen, bevorder je ook de groei van je haar en de aanmaak van nieuwe haren. Dat is zeker een must als je stress hebt gehad. Langere periodes van stress knoeien namelijk niet alleen met je energielevel, je libido, je gewicht en je huid, maar tasten ook de kwaliteit van je haar en je nagels aan.”