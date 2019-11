Zo ontcijfer je het label van je verzorgingsproducten

VW

20 november 2019

09u57

Bron: Byrdie 0 Style Dat de verpakkingen van je beautyproducten al eens voor de nodige verwarring kunnen zorgen is een feit. Ze staan meestal boordevol illustraties, marketingtaal en dure woorden, om van de indrukwekkende ingrediëntenlijst nog maar te zwijgen. Wij helpen je daarom graag even de weg te vinden op je etiket.

Dit zijn de vijf belangrijkste dingen om te bekijken op je label:

1. De ingrediënten staan gerangschikt op basis van hun aanwezigheid in het product

Dat wil zeggen dat ingrediënten met de hoogste concentratie in je serum of crème vooraan in de ingrediëntenlijst zullen staan, de lagere concentraties staan onderaan de lijst. Dat wil meteen ook zeggen dat hoe verder naar achteren een bepaald ingrediënt in het lijstje staat, hoe minder baat je huid ervan zal hebben. Als voorbeeld hiervan kunnen we bijvoorbeeld roos of rozenolie aanhalen. Dit is over het algemeen een vrij duur ingrediënt, dat huidveroudering tegengaat en onze huid hydrateert. Goedkopere beautyproducten zetten dit ingrediënt vaak groot op hun verpakking. Wanneer je vervolgens het ingrediëntenlijstje bekijkt, zal je al snel merken dat alle afgeleiden van roos vaak onderaan het lijstje bungelen. Hetzelfde is ook in de omgekeerde richting zo: staat een ingrediënt waarvoor je beter oplet (zoals alcohol) in de top 3 van ingrediënten, dan kies je beter voor een ander product.

2. Op je verpakking staat de houdbaarheid van het product aangegeven

Zoek daarvoor de tekening van het geopende potje op je verpakking. Op die tekening zie je vervolgens 6M, 12M, 24M,… staan. Deze cijfers geven je een indicatie over hoe lang een product nog houdbaar is nadat je het hebt geopend. Eens de houdbaarheidsdatum is overschreden is de kans groot dat de olie-achtige ingrediënten in je product naar de bovenkant van je crème of serum zullen stijgen. Hierdoor smeer je een hogere dosis olie op je huid dan oorspronkelijk de bedoeling was, met alle gevolgen (lees: puistjes en onzuiverheden) van dien. Zit je beautyproduct in een potje, dan wordt dat na verloop van tijd een kleine broeihaard voor bacteriën. De vervaldatum respecteren is dus absoluut een goed idee, zelfs wanneer je verzorgingsproduct er niet meteen vies of vuil uitziet.

3. Je kan de houdbaarheidsdatum van een beautyproduct bepalen aan de hand van het batchnummer

Soms staat de uiterste houdbaarheidsdatum van een product aangegeven op de verpakking van een beautyproduct, maar vaak is dat ook niet het geval. Wil je weten hoe lang je product nog houdbaar is, of wanneer het gemaakt werd? Surf dan naar Checkcosmetics.net. Op deze site vind je een Cosmetic Calculator, die aan de hand van het batchnummer op je beautyproduct (de weinig zeggende combinatie van cijfers en letters op de zij- of onderkant van je product) berekent wanneer een item geproduceerd werd en hoe lang het nog goed blijft in een gesloten verpakking.

4. Let op voor misleidende productnamen

Op de verpakking van je beautyproduct staat dan misschien ‘met organische arganolie’, en hoewel dat hoogstwaarschijnlijk geen leugen is let je toch beter op. Laat je niet misleiden door het woord organisch, want het feit dat er 1 organisch ingrediënt in je verzorgingsproduct zit, wil niet zeggen dat het volledig organisch of natuurlijk is.

5. Er staat een icoontje op je verpakking als het product dierproefvrij is

Wie een hart voor dieren heeft, gaat het best op zoek naar producten die het leaping bunny certificaat meekregen. Producten met dit logo van een springend konijntje zijn dierproefvrij. Het leaping bunny certificaat is trouwens het enige internationaal erkende symbool dat garandeert dat er geen nieuwe dierproeven werden gebruikt bij het ontwikkelen van het product.