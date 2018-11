Zo moeder, zo dochter: Naomi Campbell poseert samen met mama voor Burberry TVM

02 november 2018

11u18 0 Style Eindelijk weten we waar Naomi Campbell haar eeuwig jeugdige – en prachtige – uiterlijk vandaan komt: van haar moeder Valerie Morris-Campbell (... en van Botox). Samen poseren ze in de nieuwe feestcampagne van het Britse modemerk Burberry. En of ze stralen!

Naast Valerie Morris-Campbell (64) en dochter Naomi (48), zijn ook ‘The Crown’-acteur Matt Smith, actrice Kristin Scott Thomas, rapper M.I.A. en de Britse fotograaf Juno Calypso te zien in de campagne. Moeder en dochter Campbell dragen allebei een wit hemd en een zwarte blazer en zijn redelijk natuurlijk opgemaakt. Het is overigens niet de eerste keer dat de Campbells samen een opdracht doen. In 1993 liepen ze hand in hand over de catwalk voor Mugler. In 2010 deden ze dat nog eens opnieuw voor Fashion for Relief.

De volledige campagne wordt pas op dinsdag 13 november vrijgegeven, maar Burberry heeft nu alvast een sneak preview losgelaten op de wereld. Kijk maar mee.