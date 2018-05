Zo mis je nooit nog een releasedatum van nieuwe sneakers Timon Van Mechelen

09 mei 2018

07u56 0 Style Het is je vast al overkomen: je ziet iemand rondlopen met een paar toffe nieuwe sneakers aan zijn of haar voeten, je zoekt ze meteen online op maar ze zijn overal hopeloos uitverkocht en komen niet meer terug binnen. Met onze tips maak je in ieder geval meer kans om het paar van je dromen volgende keer wél te scoren.

De sneakerhype blijft maar duren, en dat is zowel goed als slecht nieuws. Elke week worden er tientallen nieuwe modellen ge(her)lanceerd en gespecialiseerde sneakerwinkels openen aan de lopende band. Kortom, het aanbod is groter dan ooit. Maar dat houdt ook een groot nadeel in. Er zijn namelijk ook nog nooit zoveel mensen geïnteresseerd geweest in sneakers, waardoor het anno 2018 vaak knap lastig is om bepaalde modellen te kopen. Zeker als het gaat om limited edition exemplaren.

Weet wanneer nieuwe modellen uitkomen

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat je weet wanneer nieuwe modellen gelanceerd worden. Op o.a. de website van Sneaker News vind je een uitgebreide kalender met de belangrijkste releasedatums. Net als op de sites van grote merken als Nike en Adidas. Streetwearwebsites als Hypebeast en Highsnobiety besteden veel aandacht aan nieuwe releases, dus zijn ook de moeite om regelmatig te checken. Ook sneakerwinkels op sociale media volgen is een makkelijke manier om op te hoogte te blijven van nieuwe releases. Accounts om in de gaten te houden zijn onder andere size?, Sneakersnstuff, Foot Fistrict, Packer Shoes, Avenue Store, Chapter Harajuku, Slam Jam, Solebox, Stadium Goods, Kith, Flight Club en End Clothing.

Waar koop je de sneakers?

Eens je weet wanneer de releases plaatsvinden, is het tijd voor de volgende stap: waar koop je de sneakers? Op de website van o.a. The Sole Supplier en het hierboven genoemde Sneaker News krijg je per sneaker een overzicht te zien van de webshops waar het model verkrijgbaar is.

Wie veel vakantiedagen heeft, freelancet of nog studeert, kan natuurlijk ook zijn of haar kans wagen en gaan aanschuiven voor sneakerwinkels in eigen land. Lang niet alle sneakers worden hier verkocht in fysieke winkels, al komt daar hoe langer hoe meer verandering in. De sociale media accounts van Belgische winkels volgen is opnieuw dé manier om op de hoogte te zijn van in store releases. Solebox in Brussel en Avenue en size? in Antwerpen zijn de grootste namen.

Hoe koop je de sneakers?

Het is moeilijker dan ooit om een paar exclusieve sneakers in handen te krijgen. Door de massale aandacht, maar ook omdat steeds meer mensen gebruik maken van bots. Bots, watte? Een bot is een computerprogramma dat op zichzelf taken kan uitvoeren die normaal door mensen uitgevoerd worden. Zoals sneakers kopen online dus. Die bots kunnen vliegensvlug webshops plunderen, waardoor gewone stervelingen geen schijn van kans meer maken. Tenzij de juiste voorbereiding.

Timing is extreem belangrijk, check dus voor de releasedatum waar de sneakers in kwestie te koop gaan zijn, zodat je de verschillende webshops al in meerdere tabbladen kunt openen. Surf wat rond op de sites, zorg dat je weet hoe ze in elkaar zitten en hoe alles werkt. Maak alvast een account aan, geef je creditcardgegevens in, bereken je Europese schoenmaat, zoek uit of de webshop überhaupt naar België verzendt etc. Zorg er kortom voor dat je op het moment zelf alleen nog op 'aan je winkelmand toevoegen' moet klikken en klaar bent.

Nog een tip: In Chrome kun je tijd besparen door met 'Automatisch aanvullen' online formulieren automatisch in te laten vullen. Op veel webshops kan iets namelijk sold-out raken, ook al zit het al in je winkelmandje. Snel kunnen uitchecken is dus belangrijk, en met deze tool kun je op voorhand alvast al je gegevens invullen.

Ook 'Page Monitor' in Chrome is zo'n handige tool. Het geeft aan wanneer een website geüpdatet wordt, als een sneaker bijvoorbeeld in een bepaalde maat terug online komt.

Veel succes!