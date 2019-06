Zo merk je volgens een kapper wanneer het tijd is voor de volgende knipbeurt Liesbeth De Corte

14 juni 2019

11u08 0 Style Nu de zomer voor de deur staat, hebben veel mensen zin om hun kapsel een make-over te geven. Maar wat na die knipbeurt? Na hoeveel weken ga je opnieuw langs bij de kapper? De een gaat elke maand, de ander hoogstens één keer per jaar. Wij vroegen advies aan Serge Audenaert van kapsalon L’Atelier Geraud. Blijkbaar zijn er enkele signalen waar je op kunt letten.

1. Gespleten haarpunten

“Als je opgezadeld zit met gespleten haarpunten, heb je het al te ver laten komen. Eigenlijk heb je te lang gewacht met je kappersbezoek. De enige optie is dan om de slechte punten eruit te laten knippen”, vertelt Audenaert. “Veel mensen willen hun lokken laten groeien en laten ze daardoor minder vaak knippen”, zo gaat de expert verder. “Dat is niet zo slim: je haar groeit nog wel aan de wortel, maar het begint te splijten. Door het te borstelen of te kammen breken de onderste stukjes af, waardoor je haar helemaal niet groeit. Wie droomt van een langer kapsel, gaat het best minstens 3 keer per jaar naar de kapper.”

Wie het splitsen wil vermijden, past ook beter op met stylingtools die veel warmte afgeven. Wat ook kan helpen is je haar goed verzorgen, het liefst met maskers.

2. Weinig glans

“Donkere haren hebben van nature iets meer glans dan blonde haren, maar ze kunnen alle twee die glans verliezen door externe factoren zoals droogte of zwemmen in water met chloor. Heeft je coupe een matte look? Dan kan een knipbeurt de slechte punten eruit halen”, aldus Audenaert.

“Als je een lichte balayage of highlights laat zetten, dan kan de kleur na een tijdje vervagen. Zeker in de zomer wordt het verbleekt door de zon. Is dat het geval? Dan is het tijd voor een nieuwe kleuring.”

3. In de knoop

Audenaert: “Elke haarlok heeft schubben. Knopen ontstaan omdat die schubben open staan, waardoor ze zich in elkaar vasthechten en klitten. Door een goede shampoo en conditioner te gebruiken, kan je ervoor zorgen dat de haarschubben opnieuw dicht gaan. Maar hoe droger je haar wordt, hoe meer die schubben open staan. Raakt je haar vaker dan anders in de knoop? Dan is dat meestal een teken dat het tijd wordt voor een knipbeurt.”

4. Elke dag is een bad hair day

To slot maakt de haarstylist nog een verschil tussen mensen met kort en lang haar. Ze hebben verschillende beweegredenen om naar de kapper te gaan, stelt hij. “Mensen met lang haar kiezen voor een knipbeurt omdat hun punten droog worden of omdat hun lokken pluiziger zijn dan anders. Zij kunnen met 6 tot 10 weken wachten voor hun volgende kappersbezoek. Bij mensen met een korte coupe is de snit vaak de doorslaggevende reden. Na 5 à 7 weken verliest het model z'n vorm door de zwaarte en valt er niets meer mee aan te vangen. Dan hebben ze bij wijze van spreke elke dag een bad hair day. Zij moeten dan beslissen: laten ze het bijknippen of willen ze doorbijten voor een langere snit?”