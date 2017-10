Zo maak je komaf met gespleten haarpunten zonder ze te laten knippen Sophie Vereycken

16u11 1 Pete Bellis for Unsplash Gespleten puntjes, ze zijn de vrees van iedere vrouw die stiekem droomt van een lange haardos. "Op tijd laten knippen bij de kapper," zo raadt de volksmond ons aan. Maar wat als je net zo lang gespaard hebt voor die lange lokken? Met deze trucjes kan je gelukkig ook al aan de slag.

Ze zijn vervelend, zoveel is zeker. Maar hoe ontstaan die gespleten puntjes eigenlijk? Wel, daar zijn drie mogelijke oorzaken voor:



1. Thermische schade, bijvoorbeeld door het veelvuldig gebruik van stijl- of krultangen

2. Chemische schade, wanneer je haren afzien door overmatig kleuren of permanenten

3. Mechanische schade, door je haren hardhandig te borstelen



Vooraleer je iets aan het probleem kan doen, is het dan ook belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen.

Meer conditioner, minder shampoo

De voornaamste reden waarom gespleten punten opduiken, onafhankelijk van de bron van de schade, is omdat we onze lokken niet voldoende beschermen. Dat betekent: een verzorgende conditioner na het wassen, een beschermende spray voor het drogen en minstens één keer per week een voedend masker.

Let ook op tijdens het douchen dat je niet té ijverig met de bus shampoo aan de slag gaat. Focus je ook vooral op de kruin bij het inzepen: de shampoo zal hoe dan ook de haarlengtes bereiken en vuil en olie zo mee het afvoerputje invoeren, zonder dat de zeep je tere puntjes nog meer beschadigt. Zijn je haren al erg broos? Dan kan je ze voor het douchen alvast beschermen met een klein beetje kokosolie.

Borstelen doe je zachtjes

Ga niet meteen in de aanval, met je borstel in de hand. Ook al lijkt het alsof je nooit alle knopen te lijf kan, de zachte aanpak is altijd de beste. Begin onderaan en werk met korte bewegingen naar boven toe. Op die manier oefen je niet te veel druk uit en zullen je lokken minder snel afbreken.

Let op met nat haar

Een natte haardos is het kwetsbaarst. Het is dan ook belangrijk om voorzichtig te werk te gaan wanneer je de douche uit stapt. Dep het zachtjes droog met een handdoek in plaats van als een malle te gaan wrijven. In de winkel of bij de kapper kijk je best naar producten op basis van keratine, een eiwit dat één van de belangrijkste bouwstenen is van ons eigen haar en dan ook een versterkende werking heeft.

Gebruik ook trouw een hittebeschermend product voor je de haardroger, stijl- of krultang erbij haalt. Het is een kleine extra stap die een wereld van verschil maakt voor je haar. Extra bonuspunt: ze zorgen er ook nog eens voor dat je haren makkelijker doorkambaar zijn.