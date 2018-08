Zo maak je je haarborstel weer proper (want ja, dat moet af en toe) Liesbeth De Corte

01 augustus 2018

10u43

Bron: PureWow 0 Style Dat we op tijd en stond onze make-upborstels moeten reinigen, weten we allemaal (hopelijk toch), en ook de rest van het badkamerkastje wordt geregeld gekuist. Het enige wat we soms over het hoofd zien? Onze haarborstel.

Toegegeven: ook wij denken er niet spontaan aan om onze haarborstel schoon te maken. Toch is dit geen overbodige luxe. Na enkele borstelbeurten wordt het hebbeding immers een verzamelplaats voor jouw haren, huidcellen, stof, bacteriën, conditioner of restjes droogshampoo. Niet meteen een brei die je elke dag door je lokken wil halen, vandaar dat het belangrijk is om één keer om de maand de borstel eens onder handen te nemen.

Wat je nodig hebt? Een schaar, een kom (of wastafel) met lauwwarm water, een beetje shampoo, een tandenborstel (die je niet meer van plan bent om te gebruiken!) en je haarborstel natuurlijk.

Wat je moet doen? Trek alle haren uit je borstel. Hierbij kan de schaar van pas komen. Haren die eventueel blijven vast zitten, kan je los knippen en zo verwijderen. Dip de bovenkant van je borstel vervolgens voorzichtig in het warme water. Doe vervolgens een beetje shampoo op je tandenborstel en schrob tussen de pinnetjes van je borstel door. Klaar? Beweeg nog een keer met de bovenkant van de borstel door het water om alle shampooresten te verwijderen. Et voila, dan kan je de borstel rustig laten drogen tot hij weer klaar is voor gebruik.

Wat je vooral niet moet doen? Je borstel volledig én met veel geweld in het warme sopje steken. Of het hebbeding nu gemaakt is van natuurlijk hout of niet: dit zal hem niet veel deugd doen. En als er tot overmaat van ramp ook water in geraakt, kan het zelfs zijn dat je borstel na verloop van tijd gaat stinken.