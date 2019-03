Zo maak je de binnenkant van je handtas schoon Valérie Wauters

29 maart 2019

09u15 0 Style Wist je dat de binnenkant van de gemiddelde handtas vuiler is dan een WC-bril? Nu we dat leuke weetje met je gedeeld hebben gaan we graag over tot de orde van de dag: het schoonmaken van de binnenvoering van je handtas.

Het eerste wat je moet doen bij het schoonmaken van je handtas is ze natuurlijk volledig leegmaken. Keer ze vervolgens om en schud alle kruimels en stof eruit. Trek de stoffen binnenvoering van je tas voorzichtig naar buiten en maak deze schoon met een doekje gedrenkt in warm water met zeep. Let er hierbij wel op dat je de lederen bekleding van je tas niet te nat maakt.

Belangrijk is om er vervolgens voor te zorgen dat de binnenvoering zo snel mogelijk droogt. Je kan ervoor kiezen je tas voor de radiator te zetten met de binnenvoering naar buiten gekeerd, of je kan hiervoor gewoon met een haardroger aan de slag gaan.

Heeft je lederen tas geen binnenvoering? Dan kan je altijd een speciale schoonmaakspray voor leder gebruiken. Hangt er een vies geurtje in je tas? Zet je tas dan op een stabiel oppervlak en plaats er een potje gevuld met bakpoeder in. Laat je tas gedurende 24 uur staan, zodat de geur in het bakpoeder kan trekken.

Omdat een nieuwe handtas altijd een goed idee is: onze 3 favorieten van deze week

1. Lia Biassoni, Fiora, € 37,90.

2. Essentiel, Simone, € 165.

3. Aldo, Jerilini, € 44,95.

Ontdek de leukste handtassen in onze NINA shop!

