Zo los je droge plekjes onder je foundation op Sophie Vereycken

24 januari 2018

18u11 0 Style Hoe gezellig die warme dekentjes, Netflixavonden en dampende mokken chocolademelk ook zijn, onze huid is doorgaans heel wat minder gesteld op koude winterdagen. Hallo, rode wangen. En wie dacht die te verstoppen onder een laagje foundation, die merkt meteen een ander winterkwaaltje op: droge plekjes.

De handdoek in de ring gooien en dan maar de hele winter make-uploos door het leven gaan? Nee, bedankt. En gelukkig hoeft dat ook niet, want met dit trucje werk je die droge plekjes weg in een handomdraai.

Wat heb je nodig?

- reinigende tonic

- dagcrème

- gezichtsspray of gezichtsolie (voor hardnekkige plekjes)

- foundationspons

- vloeibare foundation

Zo doe je het:

Af en toe kleine plekjes

Ga met een watje met micellair water of reinigende tonic over je gezicht om de restjes make-up van de vorige dag af te halen. Vervolgens neem je je gebruikelijke dagcrème erbij, en masseer in en laat even intrekken.

Maak je foundationspons nat onder de kraan, knijp het overtollige water eruit en spray vervolgens in met een gezichtsspray (bijvoorbeeld MAC Fix + of thermaal water van La Roche-Posay). Gebruik geen kwast, maar een spons om je foundation aan te brengen. Een borstel zal net over de huid gaan schuren, waardoor er meer velletjes ontstaan. Bovendien tilt zo'n kwast de velletjes ook een klein beetje omhoog, waardoor ze net harder gaan opvallen. Door een spons te gebruiken en de foundation als het ware in de huid te drukken, duw je eventuele droge velletjes zachtjes plat. Hallo, gladde huid.

Hardnekkige plekjes

Merk je dat het voorgaande niet voldoende is? Haal dan het zware geschut boven. Na het aanbrengen van je dagcrème dep je een heel klein beetje hydraterende olie op de droge plekjes. Dat doe je met je vingertop of een vochtig sponsje. Blijf zachtjes deppen totdat de olie is ingetrokken. Let op: ga niet wrijven, want dan krijg je alleen maar meer velletjes. Vervolgens kan je je foundation aanbrengen.

De olie zal je huid niet alleen hydrateren zodat die vervelende droge plekjes sneller verdwijnen, maar legt er ook een klein laagje overheen, waardoor de foundation zich er niet zo opvallend aan zal hechten.