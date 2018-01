Zo lelijk dat het grappig wordt: Belgische Glenn Martens presenteert UGGs tot aan de dijen

Timon Van Mechelen

11u27

Bron: Vogue 0 Instagram @fashionissta1 Style Landgenoot Glenn Martens presenteerde gisteren voor het eerst zijn mannencollectie voor Y/Project in Parijs, het label waar hij creatief directeur van is. Nu staat de Belg wel bekend om zijn ‘opvallende’ designs, maar met zijn interpretatie op UGGs wist hij gisteren toch iedereen te verbazen.

Groot, groter, grootst leek wel het thema van de avond gisteren op de catwalk bij het Parijse merk Y/Project. De mannelijke modellen droegen tenten van truien en jassen, met dus ook aangepaste schoenen onder. Ontwerper Glenn Martens zei na afloop van de show dat hij alleen maar comfortabele designs wou voorstellen en dat hij in de zoektocht naar een schoen die bij dat thema paste, al snel bij UGG uitkwam.

“Schoenen van UGG aantrekken voelt alsof je je voet in een warme pot boter stopt. Dus ik dacht: waarom brengen we dat niet een stap verder zodat je hele benen ondergedompeld kunnen worden?”, aldus Glenn aan Vogue. “Daarom besloot ik een UGG-laars te ontwerpen die helemaal tot boven gaat, tot net onder het kruis.” Naast de dijhoge laarzen, presenteerde onze landgenoot ook een middelhoge versie en een paar dat eruitziet alsof je drie paar laarzen over elkaar draagt.

Wonderkind

Hoewel zijn ontwerpen buiten de modewereld vaak wenkbrauwen doen rijzen, wordt Glenn door kenners gezien als het nieuwe wonderkind. Afgelopen zomer haalde hij nog de Grote Prijs van de gerenommeerde mode-bekroning Andam binnen. Het prijzengeld bedroeg maar liefst 250.000 euro. Ook celebs als Rihanna en Kendall Jenner zijn fan van zijn creaties.

y project aw18/19 #yproject #aw1819 Een foto die is geplaatst door null (@park_wien) op 17 jan 2018 om 17:36 CET

We are proud to announce you the launching of super cool collaboration between @yproject_official and @ugg #fashion #ugg #yproject #pwf #cool Een foto die is geplaatst door null (@dresscode_pressoffice) op 18 jan 2018 om 10:19 CET

Dizüstü Ugg çizmeleri @yproject_official defilesinde dikkatleri üzerine çekmeye başardı👍 #parisfashionweek #pfw #ugg #yproject Een foto die is geplaatst door null (@bemanmagazine) op 18 jan 2018 om 09:35 CET

Ugg брэнд Y/Project ордонтой хамтарснаар сонгодог загвараа шинэчиллээ. Y/Project Debuts Thight-High Uggs at Paris Men’s Fashion Week. #yproject #ugg #pmfw Een foto die is geplaatst door null (@buro247mongolia) op 18 jan 2018 om 08:19 CET

Y/Project Menswear FW 2018 #yproject #ugg Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 jan 2018 om 06:25 CET

Think i won't? #thighhigh #uggs via @yproject_official Een foto die is geplaatst door null (@giselakas) op 17 jan 2018 om 21:48 CET