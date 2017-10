Zo 'leer' je je haren om minder snel vet te worden Sophie Vereycken

17u13 0 Photo by Amy on Unsplash Style Niets zo vervelend als opstaan met een coupe 'vettig', als je je haren de dag voordien nog maar net gewassen hebt. Natuurlijk is er droogshampoo als ultieme redder in nood, maar op lange termijn kan je ook zelf proberen om je haren te trainen minder snel vet te worden.

Het probleem met vet haar is dat je onvermijdelijk in een vicieuze cirkel terecht komt. Je was je haren regelmatig om te voorkomen dat ze er vet uitzien, maar door ze te veel te wassen zorg je er net voor dat je haren meer olie produceren. En zo werk je het probleem keer op keer in de hand. Lastig, maar gelukkig kan je die cirkel wel doorbreken.

Hoe doe je het?

De sleutel is om steeds meer tijd tussen de wasbeurten te laten. De eerste weken is dat bijzonder moeilijk - dat proces stopt immers niet op één, twee, drie. Hou dus vooral de bus droogshampoo bij de hand, en waag je aan volgend stappenplan:

Dag 1 - shampoo

Goed nieuws: de eerste dag van je training mag je de bus shampoo nog een keertje bovenhalen. Kies best een shampoo die eruit ziet als een doorzichtige gel in plaats van de traditionele witte melkachtige structuur. Die zijn namelijk vaak minder zwaar en overdreven voedend, en focussen meer op het schoonmaken van je lokken. En dat willen we natuurlijk.

Dag 2 - sla een beurt over

Vecht tegen die neiging om opnieuw onder de douche te springen, en sla het wassen een dagje over. Droogshampoo mag natuurlijk wél. Kan je echt niet tegen dat vervelende gevoel van vet haar? Dan kan je proberen om de droogshampoo 's avonds al aan te brengen, op die manier heeft het product de hele nacht om in te werken.

Dag 3 - ga voor nonchalant

Toegegeven, je lokken hebben er waarschijnlijk al beter uitgezien. Maar geen nood: omhels je 'dirty' lokken en ga resoluut voor de messy look. Een wilde vlecht of nonchalante knot staan überhaupt beter wanneer je lokken wat meer olie en textuur hebben. Bovendien kan je wanneer je haar vast is niet met je handen door je lokken gaan, wat het vettige effect vaak nog erger maakt.

Dag 4 - enkel warm water

Joepie, de laatste dag van het niet-wassen is aangebroken. En op deze dag mag je gelukkig ook een tikje vals spelen. Ga onder de waterstraal staan, en spoel je lokken uit met warm water. Wedden dat dat al wonderen doet?

Dag 5 - halleluja, shampootijd

Eindelijk: je mag de bus shampoo weer aanraken. Geniet van het moment, want daarna begint het schema weer van voren af aan. Let ook op dat je na de wasbeurt niet te veel stylingproducten gebruikt, om te vermijden dat er restanten in je lokken achterblijven, wat ervoor zorgt dat je haren weer sneller vet zullen worden.

En nu?

Hou het schema een paar weken vol, totdat je merkt dat je lokken minder snel vet aanvoelen. Wanneer je op dit punt beland bent, verdien je niet alleen een klein applausje, maar kan je ook stilaan je lokken weer wat vaker wassen. Maar hou het op een maximum van 3 keer per week: hoe minder je je haren wast, hoe gezonder ze zijn én hoe meer water je bespaart. Een win-win als je het ons vraagt.