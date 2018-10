Zo krijg jij je sneakers weer proper Liesbeth De Corte

29 oktober 2018

09u22

Bron: Well+Good 0 Style We hebben nog lang kunnen genieten van een nazomer, maar nu is het herfstweer écht in het land. Hallo, regen en wind! Niet alleen jij ziet daar vanaf, maar ook je sneakers. Gelukkig vonden wij drie manieren om ze weer zo goed als nieuw te krijgen.

1. Nagellakremover

Valt de schade al bij al nog mee? Oppervlakkige vuile plekjes kan je gemakkelijk wegschrobben met een vochtig doekje of een watje met wat dissolvant.

2. Handwas

Om je sneakers weer blinkend schoon te krijgen, moet jij je handen uit de mouwen steken. Letterlijk dan: de beste manier is nog altijd om ze met de hand te wassen. Vul een emmer of wasbak met warm water en voeg er enkele druppels shampoo aan toe. Dompel je schoenen niet meteen volledig onder, maar gebruik een doek, sponsje of je tandenborstel om hardnekkig vuil weg te werken. Laat ze vervolgens aan de lucht drogen.

3. Wasmachine

Krijg je ze echt niet proper? Dan is de wasmachine je laatste redmiddel. Al is er één belangrijke voorwaarde: het moet gaan om stoffen sneakers. Schoenen van leder mag je niet in de wasmachine proppen. Haal de veters en eventueel de zool uit de schoenen en stop de sneakers in een waszak of kussensloop. Was ze met koud water en gebruik maar een beetje wasmiddel. De veters kan je in een tweede waszak proppen en mee laten wassen. Laat je schoenen achteraf nog drogen, et voila, ze zijn weer helemaal klaar om het herfstweer te trotseren.