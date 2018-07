Zo krijg je de mooiste beach waves: tips per haartype Liesbeth De Corte

20 juli 2018

14u52 0 Style Geen zomerser kapsel dan beach waves. De mooiste nonchalante krullen krijg je na een dagje aan de kust, maar jammer genoeg zijn er ook nog veel die moeten werken of simpelweg niet op het strand geraken. Gelukkig bestaan er handige trucjes en hulpmiddelen voor de geliefde golfjes, zélfs als je stijl haar hebt.

Fijn haar

Neem het aan van iemand die gezegend is met een haardos à la vlees noch vis, oftewel fijn futloos haar met een rare slag: het is niet zo simpel om jezelf plots te trakteren op enkele beach waves. Volgens de bekende haarstylist Coby Alcantar moet je strategisch kiezen waar je product gebruikt. "Je wil toch niet dat je haar naar beneden gaat hangen door al het gewicht", zegt ze aan Vogue.

Stap 1: was je haar met een conditioner of verdeel een goede moisturizer over handdoekdroog haar.

Stap 2: doe twee pompjes zoutspray (of een andere spray die beach waves belooft) in je handen en breng het aan op het midden van je coupe door te knijpen in je lokken. "Gebruik enkel en alleen de ruimte tussen je mond en sleutelbeen. Dat is voldoende voor subtiele golven", legt Alcantar uit.

Stap 3: haal je haardroger boven en droog je haar losjes.

Stap 4: zorg dat je haar nog een beetje vochtig is. Knijp er opnieuw in en maak twee kleine ballerinadotjes achter de oren of maak een losse vlecht met de haarlokken achter je oren. Laat natuurlijk drogen. Geen tijd? Richt je haardroger dan eventjes op de dotjes of de vlecht.

Stap 5: voor extra volume kan je op het einde nog wat extra product aanbrengen.

Krullen of golvend haar

Dames met krullend haar moeten het tegenovergestelde doen, beweert Alcantar. In plaats van je lokken samen te knijpen, moet je de krullen wat 'uitrekken', bij wijze van spreke.

Stap 1: begin opnieuw met handdoekdroog haar, maar gebruik deze keer vier pompjes van je spray. Haal je vingers door je haar en trek zachtjes aan je krullen.

Stap 2: laat je haar natuurlijk drogen. Opnieuw: als je geen tijd hebt, kan je een haardroger gebruiken, maar zet hem niet té warm.

Dik, stijl haar

"Je moet exact dezelfde stappen volgens als mensen met fijn haar, maar je gebruikt best een sterker product", raadt Alcantar aan.

Eventuele extra stap: voor nog wat extra, nonchalante golven kan je een beroep doen op een krultang. Wikkel je haarlokken rond de krultang, maar enkel tot het midden, niet tot je kruin. Trek er achteraf nog een beetje aan voor een natuurlijke afwerking.

Froezelig, pluizig haar

Niet alleen vettig, maar ook pluizig haar is een nachtmerrie voor vele vrouwen. Alanctar weet er wel raad mee.

Stap 1: was je haar met een conditioner of verdeel een goede moisturizer over handdoekdroog haar. Mensen met kroezelhaar moeten niet zuinig zijn.

Stap 2: gebruik vier pompjes zoutspray voor het midden van je haar en nog ééntje extra voor je kruin. Breng het aan met trage, knijpende, masserende bewegingen.

Stap 3: laat het natuurlijk drogen. Voor vrouwen met pluizig haar zit er niets anders op dan geduld hebben. "Losjes drogen heeft maar één doel: meer volume creëren in je haar. Maar dat is toch wel het laatste wat vrouwen met kroezelig haar willen."

1. L’Oreal Professionel Wild Stylers Beach Waves, € 19,80 bij L’oreal Professionel verkooppunten

2. Lush Sea Spray, € 18,95 bij in de winkel en online

3. Wella Ocean Spritz, € 16,87 bij bol.com

4. Bumble & Bumble Surf Spray, € 27,90 bij Cosmeticary

5. Redken Beach Envy Volume, Fashion Waves, € 22,52 bij Redken verkooppunten en bij bol.com