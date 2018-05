Zo krijg je de mooie lippen van Meghan Markle Eva Van Driessche

23 mei 2018

12u00 0 Style Hét geheim van de mooie make-up van Meghan Markle? Subtiele nude lippen die een tikje gesublimeerd worden. Géén uitlopende randjes, géén kuslippen op Harry's wang en hoeft niet bijgewerkt te worden in het toilet. Zo doe jij het thuis ook.

Stap 1: mooi egaal

Nude lipstick staat het mooiste bij egale, gehydrateerde lippen. Die krijg je door een mooi avondritueel. Je kan een speciale lipscrub kopen, maar een oude tandenborstel kan ook perfect dienst doen. Of meng wat ruwe rietsuiker door een beetje honing. Lekker én het werkt. Scrub nooit te hard, het mag niet pijn doen. Daarna smeer je een dik laagje lippenbalsem en de volgende ochtend zijn je lippen vol en zacht.

Stap 2: verzorging en kleur in één

Net zoals er voor iedereen de juiste kleur rood is, is er ook voor iedereen een mooi nude. Probeer uit wat bij jou past. Een mooi nude is niet zo licht dat het je lippen een 'zieke' look geeft, is ook niet te bruin en niet te roze. Eigenlijk zet het vooral je eigen lippen een beetje in de kijker. Twijfel je? Kies gewoon één van de hydraterende balsems die je eigen lipkleur sublimeren en die onder invloed van de ph-waarde van je huid een zacht tintje krijgen.

NINA's favorieten

Lip Balm Rose van Weleda € 5,59 bij natuurwinkels

Phyto Lip Delight van Sisley €33,90 vanaf juni in de parfumerie

Volupté Tint-in-balm 14 van Yves Saint Laurent € 34,90 in de parfumerie

Color Riche Shine 642 van L'Oréal Paris € 14,99 bij de drogist

Grand Rouge 42 van Yves Rocher € 17,90 www.yves-rocher.be

Le Rouge Perfecto beautifying lip balm intense pink van Givenchy € 33,90 in de parfumerie

Les Beiges Healthy Glow lip balm deep van Chanel € 37 in de parfumerie