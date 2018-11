Zo knip je zelf je eigen froufrou TVM

04 november 2018

14u55 0 Style Een ‘frou’ kan heel leuk staan maar is ook een duur grapje want het moet om de haverklap bijgeknipt worden. Gelukkig kun je dat klusje ook zelf thuis klaren, mits de juiste voorbereiding en aanpak.

Stap 1: De voorbereiding

Zorg ervoor dat je de juiste scharen hebt. Dat wil zeggen: geen keukenschaar, maar wel een echte kappersschaar. Dat maakt een wereld van verschil. Heb je momenteel nog geen pony, maar wil je er wel graag een? Ga de eerste keer wél naar de kapper. Die weet beter welke lengte bij jouw gezicht staat en het is ook makkelijker om je froufrou zelf bij te knippen als je je kunt baseren op een vorm die er al is.

Stap 2: Kam je pony naar voren en maak het vochtig

Voor je begint, moet je alle lokken van je pony naar voren kammen. Over je gezicht dus. Dat doe je het best met een kam met fijne tanden. Als je heel dik haar hebt, verdeel je je haar best in twee lagen. Speld dan eerst een laag naar boven en knip de onderste laag, doe daarna de bovenste laag.

Gebruik na het verdelen een spray met water in om je froufrou vochtig te maken. Tenzij je krullen of golven hebt, dan knip je beter op droog haar. Door de natheid worden je lokken namelijk langer, waardoor je te kort zou kunnen knippen.

Stap 3: Let op de lengte

Nogal voor de hand liggend misschien, maar knip je lokken nooit te kort van de eerste keer. Als je te kort heb geknipt, kun je immers niet meer terug. Omgekeerd kun je altijd nog korter gaan.

Stap 4: Knip NOOIT horizontaal

Heel belangrijk is om altijd verticaal te knippen, parallel met de lokken van je pony mee dus. Hou de schaar een klein beetje schuin, maar overdrijf er niet mee. Zo word je pony veel zachter van vorm en je kunt er minder snel fouten mee maken.

Stap 5: Droog je haren en werk bij

Vervolgens is het tijd om je haren te drogen en je pony verder bij te werken naar wens. Wellicht zul je nog een aantal wat langere lokken hebben uitsteken of moeten de zijkanten nog wat afgerond worden. Een uitdunnende schaar kan helpen om de onderkant minder afgelijnd te maken.

Stap 6: H ou dat nummer van je kapper toch maar achter de hand

Je weet maar nooit wat er misloopt, het blijft immers een risico om je eigen haren te knippen. Succes!