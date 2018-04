Moederdag Gesponsorde inhoud Zo kies jij het perfecte parfum voor moeder Aangeboden door ICI PARIS XL

30 april 2018

17u30 0 Style Op 13 mei is het Moederdag. En daar sta je dan. In de parfumerie. Overdonderd door het enorme aanbod aan parfums én met de beste bedoelingen om de juiste geur voor la mama te scoren. Stop met hyperventileren, want wij snellen ter hulp met enkele belangrijke regels.

Regel 1: wees onbevreesd

Weinig mensen durven het: een nieuw parfum kopen voor een ander. En toch is het een ontzettend fijn cadeau om te krijgen. Laat je niet afschrikken door het idee dat iedereen een signature geur moet hebben, die een directe afgeleide vormt van diens ziel en persoonlijkheid. Het is maar een geurtje. Iemand kan gerust meerdere parfums gebruiken, afhankelijk van stemming en gelegenheid.

Regel 2: vertrouw op de bestsellers

Het is dé gouden raad bij keuzestress: kies voor datgene wat werkt. Vraag in de winkel welke toegankelijke geuren het best scoren en onthoud dat Chanel en Dior iedereens vriend zijn.

Regel 3: don’t go (for these) nuts

Net zoals er mensen zijn die fysiek niet in staat zijn om koriander naar binnen te werken, zijn er ook een aantal geurnoten die voor parfumpolemiek zorgen. Geurtjes zoals lavendel, vanille en muskus koop je best enkel als je weet dat de persoon in kwestie er een echte fan van is. Terwijl je dan weer weinig mis kan doen met roosjes en citrus.

Regel 4: ken haar huidtype

Ook al ontdekt dat een parfum anders ruikt naargelang wie hem draagt? Veel factoren spelen een rol: hormonen, je dieet, de PH-waarde van je huid… Vooral je huidtype is belangrijk. Een vette huid houdt de topnoten (= de geuren die tijdens de eerste minuten dominant zijn) langer vast, maar maakt zoete geuren vaak overweldigend, terwijl frisse fruittinten net wel goed werken. Een droge huid absorbeert daarentegen minder goed, kan een ‘sterker’ parfum aan en doet het bijvoorbeeld goed met geuren zoals hout, kruiden en bloemen.

Regel 5: maak een brug tussen stijl en geur

Is ze eerder een romantisch type? Heeft ze een edgy stijl? Of kleedt ze zich liever Scandinavisch cool? Haar stijl zegt iets over haar karakter en kan een leidraad zijn voor het kiezen van een parfum. Heeft ze lef, dan zal ze wellicht ook houden van een speciaal geurtje. Is ze eerder een klassiek type, kies dan voor iets zoet. Vrouwen met een basic stijl, vallen dan weer vaak voor fris en natuurlijk.

Wij verzamelden hier de leukste beauty gifts per type mama.

Regel 6: vergeet het flesje niet

Bij parfums telt niet enkel de inhoud maar ook de verpakking. Het oog wil ook wat en een parfumfles is vaak een eyecatcher in de badkamer. Maar, wist je ook dat het flesje jou kan helpen in het maken van een keuze? Een parfumfles moet een visuele vertaling zijn van de geur die er in zit. Is het flesje minimalistisch? Dan zal de geur eerder fris en subtiel zijn. Is de verpakking over-the-top? Verwacht je dan ook aan een weelderige geur.

SHOPPINGTIPS



Als ze houdt van weelderig, mysterieus en zwoel…

De klassieker

1. 'Lady Million' eau de parfum, € 72,50/50ml - Paco Rabanne

… dan houdt ze wellicht ook van…

2. 'Decadence' eau de parfum € 89,50/50 ml – Marc Jacobs

3. 'Guilty Absolute for her' eau de parfum € 74,90/50 ml – Gucci

4. 'Aura' eau de parfum € 82,50/50 ml - Thierry Mugler

Als ze houdt van bloemig, elegantie en romantiek…

De klassieker

1. 'J’adore' eau de parfum, € 81,90/50ml – Dior

… dan houdt ze wellicht ook van…

2. 'Elie Saab In White' eau de parfum € 71,90/50 ml – Elie Saab

3. 'Mon Guerlain' eau de parfum € 80,90/50 ml – Guerlain

4. 'Mon Paris' eau de parfum € 80,50/50 ml – Yves Saint Laurent

Als ze houdt van speels, sprankelend en vrij…

De klassieker

1.'Coco Mademoiselle' eau de parfum € 82,50/50 ml- Chanel

… dan houdt ze wellicht ook van…

2. 'Poison Girl' eau de parfum € 83,50/50 ml - Dior

3. 'Si Passione' (limited edition) eau de parfum € 55,50/30 ml - Armani

4. 'Tiffany & Co.' eau de parfum 73,50/30 ml – Tiffany & Co.

Als ze houdt van originaliteit, natuur en van fris én zoet…

De klassieker

1. 'La Vie Est Belle' eau de parfum € 56,50/30 ml - Lancôme

… dan houdt ze wellicht ook van…

2. 'Dolce Garden' eau de parfum € 68,90/50 ml - Dolce&Gabbana

3. 'Blossom' eau de parfum € 40,50/40 ml- Jimmy Choo

4. 'Donna Acqua' eau de toilette € 70,90 / 50ml - Valentino

Alle parfums zijn te verkrijgen bij ICI PARIS XL of op www.iciparisxl.be