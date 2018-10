Zo kies je het micellair water dat bij jouw huid past Valérie Wauters

Sinds micellair water enkele jaren geleden aan het grote publiek werd voorgesteld, valt het nog moeilijk weg te denken uit onze beautyroutine. Maar wat is micellair water nu juist? En hoe kies je de juiste variant voor jouw huidtype?

Micellen zijn de actieve ingrediënten in micellair water, die werken als een soort magneet die vuil, onzuiverheden, olie en make-up aantrekt. Hierdoor hoef je veel minder hard te schrobben om je gelaat gereinigd te krijgen. Naast zijn werking als een uiterst efficiënte make-upremover heeft micellair water ook nog enkele extra voordelen. Tenminste, als je de juiste variant voor jouw huid kiest.

Normale tot droge huid

Heb je een normale huid, die bestand is tegen de meeste ingrediënten? Dan ben jij een van de gelukkigen die zowat elk micellair water kan gebruiken. Als je huid de neiging heeft om een beetje droog aan te voelen, dan wil je natuurlijk niet dat je make-upremover je vel nog verder uitdroogt. Daarom is het een goed idee om op zoek te gaan naar een formule die verzachtend en hydraterend werkt. Hierdoor help je de textuur van je huid mooi te houden, en blijft eventuele droogheid onder controle.

Vette huid

Heb je last van een vette huid, of dat nu op je voorhuid, rond je neus of op je kin is, dan ga je het best op zoek naar micellair water dat helpt overtollige olie op de huid onder controle te houden. Kies voor een variant die matterend werkt en je huid zacht, glad en glansvrij maakt.

Droge huid

Heb je last van een droge huid, dan ga je het best op zoek naar een variant die verzorgend en hydraterend werkt.

Gevoelige huid

Reageert je huid snel op beautyproducten? Dan moet je op zoek naar een zacht micellair water dat niet geparfumeerd is. Door een micellair water zonder kunstmatige geurstoffen te gebruiken, zorg je ervoor dat je huid zacht en verzorgd aanvoelt na het reinigen.