Zo kies je een zonnebril uit die het best bij je gezicht past Timon Van Mechelen

17 april 2018

11u32 0 Style Daar is de lente, daar is eindelijk de zon. En dat betekent naast (te veel) terrasjes doen ook tijd om een nieuwe zonnebril aan te schaffen. Weet je niet goed welk model het best bij jouw gezicht past? Lees dan vooral verder, want wij leggen het je haarfijn uit en shoppen er ook nog eens de leukste nieuwe exemplaren bij.

Rond gezicht

Je kunt wat meer karakter aan je gezicht geven, door voor een hoekig of vierkant model te kiezen. Opteer ook best voor een redelijk grote zonnebril, anders lijkt je gezicht nog ronder. Hoge brillenpoten geven je kin en kaak dan weer lengte en verfijning.

1. Ace & Tate, € 98, online en in de winkels te koop.

2. Weekday, € 15, online en in de winkels te koop.

Ovaal gezicht

Mensen met een ovaal gezicht hebben geluk, want zij staan met bijna alle zonnebrillen. In de zoektocht naar een nieuwe zonnebril zal je dus vooral rekening moeten houden met je persoonlijke stijl. Hou je van donker of net transparant, groot of klein? Je kan alle kanten uit.

1. Vogue Eyewear x Gigi Hadid, € 134,00, o.a. online te koop.

2. Ray-Ban, € 162,00, o.a. online te koop.

Vierkant gezicht

Wie een vierkant gezicht heeft, kiest best voor zachte lijnen om de gelaatstrekken te verzachten. Ronde brillen zijn dan ook een ideale keuze. Ook pilootzonnebrillen staan mooi bij mensen met een vierkant gezicht.

1. Salvatore Ferragamo, € 310,00, o.a. online te koop.

2. Marni, € 475,00, o.a. online te koop.

Diamant/hartvormig gezicht

Een diamant- of hartvormige gezichtsvorm wordt gekenmerkt door hoge jukbeenderen, een fijne kin en een klein voorhoofd. Dat kun je in balans brengen door voor een extra grote zonnebril te kiezen. Ook retromodellen, zoals een cat-eye staan je goed.

1. Pearle Opticiens x NINA, € 55,20, online en in de winkels te koop.

2. Komono, € 49,95, online en in de winkels te koop.

Driehoekig gezicht

Jij hebt een zeer dunne kin en een nogal breed voorhoofd. Daarom is het belangrijk om bij je bril te kiezen voor zachte lijnen en hoge brillenpoten, dat zorgt er namelijk voor dat je maximale ruimte geeft aan de onderkant van je gezicht. Modellen met een randloze onderkant zijn ideaal.

1. Calvin Klein, € 125,00, o.a. online te koop.

2. Monki, € 12, online en in de winkel in Antwerpen te koop.