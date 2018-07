Zo kies je de mooiste rode lippenstift voor jouw huid Liesbeth De Corte

30 juli 2018

16u02

Bron: TeenVogue 1 Style Bij tropische temperaturen lagen make-up op je gezicht smeren? Nee bedankt. Wie toch wil opvallen, kan opteren voor dé klassieker in het beautywereldje: rode lipstick.

Rode lippenstift een wondermiddeltje noemen klinkt overdreven, maar dat is het niet. Volgens verschillende studies geeft het vrouwen een tikje meer zelfvertrouwen en dames met subtiele rode lippen komen ook competenter en betrouwbaarder over. Maar de zoektocht naar de ideale rode lippenstift is geen sinecure. De ene stick geeft je net de huid van een misselijk Sneeuwwitje, de andere bezorgt je gele tanden.

Het geheim om de juiste soort uit te kiezen, is kijken naar je huidtint. Tip: kijk eens naar de aderen in je pols. Als ze een blauwe kleur hebben, heb je een lichte huidskleur met koele ondertoon. Hebben ze eerder een groene kleur? Dan is de kans groot dat je een medium tot donkere huid hebt met een warme, gouden ondertoon.

Lichte huid

Heb je een bleek velletje? Selecteer dan een lippenstift die past bij de koele ondertoon, zoals koraalrood of een teint die je doet denken aan frambozen. Als je té fel gaat, lijkt je huid al snel een beetje grauw.

Lichtgebruinde huid

Ben je net enkele weken op vakantie geweest of is je snoet gebruind door de zon? Dan is een matte, knalrode lippenstift jouw beste vriend. Het laat je bruine teint beter uitkomen én maakt je tanden witter: win-win dus. Voel jij je niet comfortabel met een knalkleur? Dan is glossy kersenrood een subtielere optie.

Olijfkleurige huid

Ben je gezegend met een olijfkleurige huid à la Kim Kardashian? Dan zit je altijd goed met een rode lippenstift met een bruine of oranje teint. Wil je een subtiele look? Dan zijn balsems of een lip stain ook een succes voor een zachte rode kleurwaas.

Donkere huid

Dames met een donkere huid zijn ongetwijfeld de grote gelukzakken. Zij staan met zowat elke kleur rood. Van donker bessenrood tot felrood en zelfs paarsrood, you name it. Enkel en alleen lippenstiften met een bruine ondertoon kunnen af en toe geen geslaagde look geven.

Op zich zijn deze tips zeker en vast géén exacte wetenschap. Ook je haar en outfit spelen vaak een rol. We zouden zeggen: ga eens voor de spiegel aan en test verschillende stiften uit. Je zal al snel zien waar je voorkeur naartoe gaat. En als je toch in de winkel staat om een lipstick te kopen, doe je er goed aan om ineens een lippotlood in dezelfde kleur te kopen. Door deze alle twee te gebruiken, blijft het kleurtje langer hangen.