Zo kan je je pubers helpen als ze last hebben van puistjes Eva Van Driessche

12 maart 2018

14u00 3 Style Acne treft 80% van de jongeren. De kans is dus groot dat ook jouw puber er last van krijgt. Met wat goede beautyraad help je hen al een heel eind op weg, want de psychologische impact valt niet te onderschatten.

De 7 gouden acne-regels

1. Reinig elke dag, maar mild: koop voor je puber een makkelijke reinigingsgel of een micellair water. Schrobben hoeft niet, maar het is wel belangrijk om de huid elke dag schoon te maken, 's morgens en 's avonds. Doe je dat met een washandje, gebruik dan elke dag een schoon exemplaar. Een tonic met salicylzuur peelt de huid zachtjes om poriën te verkleinen.

2. Vergeet niet te smeren: wie last heeft van acne durft amper nog iets te smeren. Toch zijn zonnecrème en hydraterende producten broodnodig om levenslange littekens te vermijden. Kies voor olievrije formules en frisse texturen (zoals een gel), dan voelt het niet zo zwaar op hun huid. Let op de vermelding 'niet-comedogeen' op de verpakking, dat betekent dat het de poriën niet verstopt.

3. Dagelijkse routine: schaf je een degelijk acnegamma met reiniger en crème aan en gebruik het consequent, elke dag. Het werkt pas als je het elke dag doet.

4. Niet prutsen: ga zelf niet prutsen aan puistjes of zwarte puntjes, maar boek liever regelmatig een behandeling bij de schoonheidsspecialiste. Kan je het niet laten? Was je handen grondig, doe papieren zakdoekjes over je vingertoppen en knijp van de zijkanten omhoog. Ontsmet achteraf.

Een oud middeltje dat vaak gebruikt wordt is tandpasta op een uitbrekend puistje smeren. Toch maar niet doen. Het droogt de puist wel uit, maar de menthol in de tandpasta gaat extra irriteren. Eva, beauty editor

5. Camoufleren mag: een dikke laag vette make-up zal het probleem inderdaad niet beter maken, maar minerale make-up of speciale camouflerende producten voor acne mogen gerust. Het helpt alvast een pak met het zelfvertrouwen.

6. Vitamine Acne op het menu: een aantal vitamines hebben een bewezen invloed op de kwaliteit van de huid, ze zorgen voor sneller herstel en werken tegen ontstekingen. Omega 3 uit vette vis of walnoten, zink uit pompoenpitjes of oesters, en vitamine C uit groene groenten zoals spruitjes en broccoli. Het betacaroteen uit wortels wordt omgezet in vitamine A in je lichaam, dé huidvitamine bij uitstek. Wortelsapje 's morgens?

7. Scrubben, niet schrobben: een wekelijkse peeling helpt om je poriën zuiver te houden en dode huidcellen die de huid kunnen verstoppen te verwijderen. Let op met grove korrels, die kunnen ontstekingen erger maken. Scrub nooit op beschadigde puistjes. Maak zachte ronddraaiende bewegingen met je vingers over je hele gezicht, spoel goed na met fris water.

Nina's selectie

Duo van Zeepvrije reiniging en tonic PureActive Sensitive van Garnier € 7,99 en 4,99 bij de drogist

Sebium Global Cover 2-in-1 van Bioderma herstellende getinte acnecrème en camouflerende groene balsem om rode puistjes te verdoezelen € 17,24 in de apotheek

Pure Clay masker van L'Oréal Paris met drie kleisoorten absorbeert teveel aan talg uit de poriën en zuivert, gebruik 1 keer per week om zwarte puntjes te verwijderen € 9,99 bij Kruidvat en Di

Dermopure van Eucerin is een compleet gamma met producten voor elk stadium van acne, vanaf € 13 in de apotheek

Effaclar Duo van La Roche Posay is een zeer efficiënte dagelijkse verzorging voor een acnehuid € 12,80 in de apotheek

Cleanance Sunscreen 50+ van Avène speciaal voor de acnegevoelige huid € 12,03 bij de apotheek