Zo haal je de kleur van het jaar in huis Annemie Vermeulen

12u58 3 Levis Style De kleur van 2018 is gekozen en dat is Heart Wood geworden, een kleur die tussen roze en bruin zit. Met deze tien accessoires kan jij alvast kennismaken met de nieuwe trendkleur.

NINA

1. Kussensloop H&M Home, € 7,99, via de webshop.

2. Wereldkaart Maisons du Monde, € 69,99, via de webshop.

3. Kaarsen Bolsius, € 9,90, via bol.com.

4. Creative beads van KuDu € 27,00, via de webshop.

5. Bijzettafel van Present Time, € 32,95, via de webshop.

6. Poef Birdy van Hülsta € 222, via de webshop.

7. Vuilbak van Simplehuman, € 270, via de webshop.

8. Lampenkap SUNNEMO van IKEA, € 39,99, in de winkels.

9. Vaas van Ferm Living, € 54, via de webshop.

10. Plaid van Home Living, € 49,95, via de webshop.