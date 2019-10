Zo ga je winterkwaaltjes als gesprongen lippen en droge huid te lijf TVM

31 oktober 2019

De winterkoude die ons land bereikt heeft, doet ons uiterlijk niet bepaald goed. De scherpe wind en op volle toeren draaiende centrale verwarming droogt lippen en huid uit, zorgt voor pijnlijke ogen en zelfs gebroken nagels. Gelukkig zijn er maatregelen die je kunt treffen om de schade in te perken.

Gebarsten lippen

Lippen zijn extra gevoelig voor droogte omdat de oppervlakte een dun membraan is dat ideaal gezien altijd vochtig zou moeten zijn. Een eerste reflex is wellicht om eraan te likken, maar dat maak het probleem alleen erger omdat het vocht zo sneller verdampt.

Lekker ouderwets maar superdoeltreffend is het aanbrengen van een laagje vaseline. Dit zal letterlijk een barrière vormen tegen wind, droge lucht en overbodig vocht. Een gebrek aan vitamine B kan overigens ook leiden tot droge lippen, dus een supplement nemen kan ook soelaas bieden. Verder helpt om veel water te drinken om je te hydrateren en je kunt ook nog proberen met een schijfje komkommer te wrijven over je lippen en vervolgens een laagje honing aan te brengen voor je gaat slapen.

Droge ogen

Als je veel last hebt van droge ogen, leg dan ’s avonds een warm kompres op je ogen of gebruik doorheen de dag vochtinbrengende oogdruppels die kunt kopen bij de apotheek of bij de drogisterij. Je kunt de traanklieren in je ooghoeken ook vochtig houden door ze regelmatig aan te stippen met een wattenstaafje, gedrenkt in verdunde baby-olie.

Uitgedroogde handen

Naast lippen krijgen handen het ongetwijfeld het zwaarst te verduren tijdens de winter. Daarom hebben ze ideaal gezien extra bescherming nodig omdat ze meer dan welk lichaamsdeel ook vatbaar zijn voor uitdroging door frequente blootstelling aan water en zeep.

Wanneer je huid begint te barsten ontwikkel je al snel een aandoening die ‘eczema craquelee’ genoemd wordt. Een extra goede reden dus om handcrème niet in de rekken te laten liggen. Eigenlijk zou je bijna 24 op 24 je handen moeten hydrateren met dit type verzorging, zeker na de zoveelste wasbeurt. Hierdoor zal je ongemakken de das omdoen en het genezingsproces stimuleren. Draag ook altijd handschoenen als je naar buiten gaat.

Statisch haar

De enige manier om je warrig strohaar te temmen tijdens de koude wintermaanden is hydratatie, hydratatie, hydratatie. Goede middeltjes hiervoor zijn haarmaskers of conditioners die je niet hoeft uit te spoelen. Breng deze aan vooraleer je overgaat tot het stylen van je kapsel.

Verder kan je ook meer tijd inlassen tussen het wassen en het drogen van je haren en elke avond goed je haar kammen. Hierdoor verdeel je de oliën mooi van de schedel naar de puntjes. Zo kan je niet alleen statische plukken bestrijden, je geeft ook een extra voeding aan je haar. Wollen mutsen kunnen je hoofdhuid soms irriteren. Als je gevoelig bent voor wol of makkelijk jeuk of schilfertjes hebt, draag dan liever een katoenen muts.

Droge (gezicht)huid

De raad van schoonheidsspecialistes om te voorkomen dat je van een droge naar een ronduit geïrriteerde huid gaat, is het probleem vroegtijdig aanpakken. Dit kan je doen door een milde hydraterende crème te gebruiken, kortere en minder hete douches te nemen en een reinigingslotion te gebruiken die ook extra hydrateert.

Zo zullen vocht en natuurlijke oliën minder snel van je huid worden onttrokken opdat die langer zacht blijft en beter bestand is tegen de teisterende winterdroogte. Verder is het ook goed dode huidcellen minstens 2 keer per week aan te pakken om celvernieuwing te stimuleren. Let wel, gebruik ook hier milde producten om te voorkomen dat het nut van de rest van je verzorging wordt uitgeschakeld. Dus eerder een peeling dan een scrub. Koop ook een luchtbevochtiger voor in huis, zodat de lucht niet te droog is.

Gebroken nagels

De droge winterlucht en centrale verwarming zijn jammer genoeg ook slecht voor je nagels. Om te verhinderen dat je nagels afbreken of splitten, kun je een supplement essentiële vetzuren (vlaszaadolie) nemen. Om je nagels en nagelriemen gehydrateerd te houden, kun je ’s avonds een dikke laag vaseline smeren en gaan slapen met katoenen sokken aan je handen. ‘s Ochtends zullen je handen en ook je nagels poezelig zacht en in betere conditie zijn. Droge nagels kun je ook behandelen door ze 15-30 minuten te laten weken in een warm badje van olijfolie.