Zo ga je stijlvol van een korte coupe naar lange lokken Liesbeth De Corte

10 november 2018

Bron: PureWow 0 Style Een nieuw seizoen betekent voor veel vrouwen ook een nieuw kapsel. Loop je al een tijdje rond met een kort kopje en droom je opnieuw van langer haar? Makkelijk is die overgang niet, maar haarstylist Wes Sharpton weet raad.

Denk op de korte termijn

“Een hairdo à la Rapunzel krijg je niet op één, twee, drie. Denk eens na over de looks die in de tussentijd realistisch zijn. Je kan eerst kiezen voor een langere pixie cut (zoals Emilia op de foto), dan een bob en vervolgens een lob”, legt ze uit.

Ga eens wat vaker op bezoek bij je kapper

Het klinkt tegendraads, maar Sharpton raadt aan om geregeld naar de kapper te gaan. “Als je pas je haar laat groeien, wil je niet op een paddenstoel lijken. Om dat te vermijden, laat je de zijkant en achterkant best af en toe knippen. Je bovenste haren kan je ondertussen gewoon laten groeien.”

Over de achterkant gesproken...

Je achterste haren groeien niet sneller, maar toch lijkt dat vaak zo. “Dat komt omdat ze minder afstand moeten afleggen om langer te lijken”, verklaart de haarstyliste. Met andere woorden: de lokken die aan de achterkant van je hoofd groeien, bereiken je schouders veel sneller dan de lokken vanop je kruin. Wie niet wil rondlopen met een ‘nektapijt’, laat de achterste haren best geregeld knippen.

Zet de textuur extra in de verf

Toegegeven: voor je de snit van een bob bereikt, kan je niet veel aanvangen met je kapsel. “Dit is geen leuke periode”, geeft ook Sharpton toe. “Maar met de textuur van je haar spelen, kan wonderen verrichten. Haal een zoutspray in huis of leer hoe je zelf krullen kan leggen. Zo kan je verstoppen dat die ene lok wat langer is dan de andere. Of stap uit je comfortzone en test uit of je met een slick back look staat.”

Leg jezelf in de watten

“Jammer genoeg bestaat er geen magische pil die je haar supersnel laat groeien, maar er zijn wel een aantal dingen die de groei stimuleren. Het masseren van de hoofdhuid, bijvoorbeeld. Zelfs al maakt het voor jou weinig verschil, je zal er maar deugd van hebben”, lacht Sharpton.

Was je haar ook niet té vaak, want dit zorgt voor een daling van natuurlijke essentiële oliën die de groei stimuleren. Grijp daarom slechts twee tot drie keer per week naar de shampoo. En draag je haar niet té vaak in een staartje. Door aan de wortels te trekken, worden je lokken dunner en kunnen ze sneller breken.

Bij op de tanden

Er zal ongetwijfeld een moment komen dat jij je geduld verliest en in de verleiding komt om alles weer af te knippen. Zonde, toch? Hou daarom de moed erin, test zoveel mogelijk uit wat er bij je past en vraag advies aan je kapper.