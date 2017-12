Zo feest Zohra: "Ik meng wat CC-cream met mijn dagcrème voor een frisse teint." REEKS: de beste feesttips van echte party girls Eva Van Driessche

19u02 2 Thomas Richard Mertens Zohra Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Zohra (42) is actrice, danseres en een vaste waarde in het dj-milieu

"Kerstmis betekent voor mij lekker eten bij familie. Met oudjaar moet ik altijd werken, dus we vieren dat ook op de 24ste bij mijn Limburse familie. Dan tellen we om middernacht af en drinken we champagne. Dit jaar draai ik op 31 december in Think Bar in Aarschot en om 4 uur 's ochtends doe ik een privaat feestje van club Kissinger op een geheime locatie."

Laagjes en juwelen

"Voor het familiediner ga ik voor laagjes, want ze draaien de verwarming altijd heel hoog (lacht). Maar ook als je gaat dansen is dat wel handig. Ik hou van zwart met een klein blingaccent: een broek met topje en een lederen blazer, een oversized hemd met glitter aan de mouwen of soms een kort zwart jurkje met glitter en kant. Wat bij mij niet mag ontbreken zijn opvallende oorbellen. Ik hou van de glam rock-stijl, stoer & sexy."

Hoog gehakt

"Altijd high heels! Ik neem een reservepaar mee dat ik in de auto laat liggen, zodat ik eens kan afwisselen tussen pumps en enkellaarsjes bijvoorbeeld. Sneakers draag ik enkel in de auto onderweg."

Dansplaat

"Dit jaar is dat On My Mind van Disciples."

Beautygeheim

"Ik meng wat CC-cream met mijn dagcrème voor een frisse teint."

Feestlook

"Ik ga voor een smokey look met wat sprankel. Ik gebruik natuurlijk ogende valse wimpers en zet mijn ogen aan met kholpotlood. Dan volgt oogschaduw, mascara. Ik gebruik highlighter op mijn jukbeenderen en net onder mijn wenkbrauw. Onder mijn kaak gebruik ik wat bronspoeder. Mijn haar blijft op zijn plaats met wat lak en volumepoeder."

All night long

"Om een hele nacht fris te blijven, zorg ik dat ik veel water drink, nooit te veel verschillende drankjes mix en dat ik wat snacks op zak heb. Ik werk mijn make-up af en toe bij met wat poeder om glans tegen te gaan. En ik draag altijd waterproof mascara zodat er zeker niets uitloopt. Ook nog in mijn handtas: deo en lippenbalsem."

www.zohra.be / Foto: Thomas Richard Mertens, Make-up: Els Vlummens

NINA Partytips van Zohra

City Miracle CC Cream van Lancôme € 35 in de parfumerie

Terraccotta limited edition gold light van Guerlain € 59 in de parfumerie

Session.Spray van Kevin Murphy € 24,50 www.kmstore.be

Dior mono eyeshadow gold € 33,50 in de parfumerie

Diorshow waterproof mascara € 33,90 in de parfumerie

Sensuali 2 van Otentic € 74 voor 50ml www.otenticperfumes.comOorbellen met zwarte stenen € www.zalando.be

Touche éclat van Yves Saint Laurent limited edition € 39,50 vanaf 1 januari in de parfumerie