Zo feest modeblogger Michelle Serdons: "Met een gin-tonic in de hand gaan echt alle remmen los" REEKS: de beste feesttips van echte party girls Charlotte Dierckx

16u26 1 Michelle Serdons Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Michelle Serdons (25) is showroommanager bij UPR, ambassadeur voor Hunkemöller en blogt daarnaast onder de naam Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Michelle Serdons (25) is showroommanager bij UPR, ambassadeur voor Hunkemöller en blogt daarnaast onder de naam Goldfetch

"Met Kerstmis kon je me vinden bij mijn familie. Oudejaarsavond spendeer ik dan weer het liefst in het bijzijn van mijn vrienden. Al klinkt een avondje bootyshaken met Rihanna ook niet slecht! (lacht) Feestdagen of niet, je maakt me altijd blij met een cavaatje, maar als ik een gin-tonic in de hand heb, gaan echt alle remmen los!"

Dansplaat

"Als mijn beste vriend en ik Bad Romance van Lady Gaga horen, is de toon van het feestje gezet. We kennen zelfs alle danspasjes. #SorryNotSorry"

#OOTD

"De laatste maanden werd onze showroom ondergedompeld in de glitteroutifts. Rokjes, jumpsuits, broeken, ... voor ieder wat wils. Zelf draag ik met de feestdagen het liefst iets neutraal, zoals een jurk of een geklede broek. Weliswaar met opvallende accessoires. En omdat je met kerst je voeten gewoon onder tafel kan steken: high heels. In mijn kast heb ik twee paar hakken waarop ik een hele avond kan dansen. Opmerkelijk, maar waar! Bijpassende schoenen kies ik meestal pas op het laatste moment, de keuze hangt echt af van mijn partymood."

NINA Michelle's outfit: een broek van COS en opvallende oorbellen van H&M

Party girls on a budget

"Wil je tijdens de feestdagen liever niet het grote geld uitgeven aan een outfit? Ga dan voor opvallende accessoires. Giga oorbellen, een opvallend tasje, glitter boots, ... ze maken je outfit zonder er al te veel geld tegenaan te smijten partyproof."

MANGO Michelle's pick voor party girls on a budget

Let the games begin

"Stap 1: heerlijke meezingers opzetten. Stap 2: al mijn benodigdheden verspreiden in de badkamer. Stap 3: let the games begin! Ik hou het graag zo naturel mogelijk, de feestdagen zijn daar geen uitzondering op. Heel misschien voeg ik wat extra glitter toe of gebruik ik een donkerder kleurtje als oogschaduw, maar daar blijft het dan ook bij. Meestal gaat mijn look gepaard met losse haren - geen miserie met uiteenvallende kapsels - en gebruik ik een salt spray om het beach hair-effect te creëren. Makkelijk en mooi! Dit alles doe ik op een vrij snel tempo. Een 40-tal minuutjes en ik ben klaar om te vertrekken, natuurlijk kan ik mijn beautyritueel eindeloos lang uitrekken met wat muziek op de achtergrond. Als de klok dat toelaat."

Favoriete beautyproducten van een party girl

"De Bad & Bold mascara van M.A.C Cosmetics is een echte boost voor je wimpers, en daarom uitgeroepen tot mijn persoonlijke favoriet. Onlangs ontdekte ik van hetzelfde merk ook het Basic Bitch oogschaduwpalet, ik was meteen verkocht! Een echte aanrader voor wie tijdens de feestdagen wil experimenteren."

NINA De favoriete beautyproducten van Michelle Serdons

Bad & Bold mascara van M.A.C, € 24 in de parfumerie

Basic Bitch oogschaduwpalet van M.A.C, € 39,50 in de parfumerie

Le Parfum van Carvan, € 70,50 voor 50ml in de parfumerie

Party essentials

"Mijn lipstick en een mini flesje Le Parfum van Carven, echt een zalig geurtje! "

Tips & tricks

"Vlieg vooral niet te vroeg in de drankjes, hierdoor zal het licht sneller uitgaan en mis je ongetwijfeld de beste momenten van het feest. En zeker ook geen onbelangrijke tip: niet te veel mengen. Begint de vermoeidheid toe te slaan? Ga dan af en toe naar buiten om een frisse neus te halen, daar word je direct terug wakker van."

Instagram: @michelleserdons