Zo feest Jolien Roets: "Ik trek me terug in de badkamer met een sexy Spotifylijst." REEKS: de beste feesttips van echte party girls Eva Van Driessche

14u02 0 Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Jolien Roets (32) is radiopresentatrice, sinds 2010 presenteert ze op Q-music.

Jonathan Colpaert Jolien Roets

"Kerstavond breng ik elk jaar door met mijn grootmoeder, mijn ouders, mijn broer en mijn lief. Dan eten we gezellig samen sushi en babbelen we de hele avond. Ik werk op Kerstavond eerst nog tot 18u, dus echt laat zal het niet worden. Oudejaarsavond is volledig het tegenovergestelde. Dan zullen we tot 's morgens feesten in Club 69, de club van mijn lief in Gent. Het zal dus licht zijn als we weer naar huis gaan."

Subtiel sexy

"Voor mij geen klassieke jurk of al te veel glitter. Ik ga voor een crop top of een doorzichtige top en een hogetaille broek. Onlangs kocht ik een velvet jumpsuit, dat is ook een kansmaker. Sexy, maar sportief, dat is mijn stijl."

Dansen doe je op sneakers

"Ik heb 1 paar hakken in mijn kast en die trek ik misschien wel aan voor het nieuwjaarsdiner. Maar dansen doe ik het liefst helemaal pijnloos. Sneakers it is! Ik heb best een grote collectie. Maar ik ga niet mijn mooiste sneakers aandoen, weet je wel hoe smerig zo'n dansvloer kan worden? Totaal niet erg toch, want wie let er in een club nu op je schoenen (lacht)?"

Dansplaat

"One Dance van Drake is mijn all time favorite. Zo sexy! En op dit moment dans ik ook op Cho met popalik en Sevn Alias met Patsergedrag. Nederlandstalige vuile hiphop. Dan smijt ik me volledig!"

All night long

"Ik drink eigenlijk niet zoveel meer, ik heb al te veel katers gehad en daar zie ik altijd enorm van af. Maar een drankje om in de mood te komen is wel lekker, met de feestdagen zal dat een glaasje bubbels of een whiskey cola zijn. "

Voorpret

"Om me klaar te maken voor een feestje trek ik me terug in de badkamer met een sexy Spotifylijst. Dan doe ik mijn haar en make-up. Erg speciaal is mijn look niet, ik hou het meestal op wat poeder, blush, eyeliner, mascara en lipstick. Soms kies ik knalrood, andere keren ga ik voor een subtiel kleurtje, afhankelijk van mijn mood."

Beautygeheim

"Ik ben dol op deze CC creme, die zorgt ervoor dat ik zelfs zonder make-up een egale huid heb."

In de krul

"Ik heb enorm wispelturig haar dat extreem begint te krullen als het warm is. En eigenlijk wil ik een stijle pony, geen makkelijke combinatie. Na een feestnacht lijkt mijn kapsel dus vaak nergens meer op. Maar wat maakt dat eigenlijk uit als het een goed feestje was?"

NINA Beautytips van Jolien Roets

Gezichtspoeder Snowball van M.A.C. € 31,50 www.maccosmetics.be

Lipstick Elle Belle Snowball van M.A.C. € 19 www.maccosmetics.be

Lippotloodje Ruby van &OtherStories € 9 www.stories.com

Doo.over poederspray van Kevin Murphy € 35 www.kmstore.be

Erborian BB Crème € 17,90 bij Ici Paris XL