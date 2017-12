Zo feest fashion styliste Sacha van Aert: "Een concealer en lippenbalsem zijn absoluut onmisbaar in mijn beautytas" REEKS: de beste feesttips van echte party girls Charlotte Dierckx

15u52 52 Sacha van Aert Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Sacha van Aert (28) is styliste, personal shopper en stampte recent haar eigen bedrijf The Sage uit de grond.

"De feestdagen betekenen ook voor mij veel eten en drinken, maar vooral veel lachen en gezellig samenzijn met mijn familie en vrienden."

#OOTD

"Dit jaar ga ik voor kleur! Een mooie, roze satijnen broek gecombineerd met een blouse en high heels. Zelf kies ik altijd voor een mix tussen highstreet en wat duurdere stukken. Voor girls on a budget: ga voor rijkere materialen zoals velvet of satijn gemixt met een beetje sparkle, voor een klein prijsje scoor je al een blikvanger bij o.a. Zara en H&M."

Dansplaat

"Op dit moment staat Reggaetón Lento van Little Mix en CNCO op repeat. Geef me een cavaatje en ik ben vertrokken! Mocht het kunnen, zou ik graag eens een avondje stappen met de Kendall Jenner & Gigi Hadid girl squad."

Beautyritueel

"Eerst neem ik een uitgebreid bad en verzorg ik mijn lichaam, haar en gezicht met voedende crèmes en oliën. Voor mijn lichaam gebruik ik een olie van Nuxe. Mijn haar verwen ik met een voedende shampoo en masker van Keune. Voor het gezicht gebruik ik huidverzorgingsproducten van Louis Widmer en Bioderma. Daarna start ik met mijn make-up routine. Tijdens de feestdagen ga ik voor natural & glowy. Ik begin met foundation en concealer, daarna geef ik mijn gezicht kleur met een beetje blush, mascara en oogschaduw. Ik eindig mijn beautyritueel met een likje lippenstift en verstuif mijn favoriete parfum, Santal 33 van Le Labo Fragrances. De hele routine duurt al bij al ongeveer een uurtje."

NINA beautytips van Sacha van Aert

Huile Prodigieuse van Nuxe, € 22,19 bij de apotheek.

Shantal 33 van Le Labo Fragrances, € 148 voor 50ml in de webshop

Luminous Silk foundation van Giorgio Armani, € 52 in de parfumerie

Radiant Creamy concealer van NARS, € 29,50 in de parfumerie

The Multiple blush stick van NARS, € 41 in de parfumerie

Iconic Overcurl mascara van Dior, € 33,50 in de parfumerie

The Dolce Vita oogschaduwpalet van Charlotte Tilbury, € 50,50 bij De Bijenkorf

Rosebud lippenbalsem van Smith's, €10,15 bij Douglas

SOS make-up kit

"Voor een avondje uit zijn een concealer en lippenbalsem absoluut onmisbaar in mijn beautytas. Hoe mijn haar de hele avond blijven zitten? Niet, haha! Ik heb erg weinig geduld als het op mijn haren aankomt. Gelukkig heb ik een goede kapper en moet ik naast brushen en goed verzorgen niet veel met mijn haren doen."

All night long

"De ultieme tip om een hele avond fris en fruitig op de dansvloer te staan shaken, is tussendoor voldoende water drinken en natuurlijk af en toe een make-up check!"

Instagram: @Sachaea