Zo feest fashion blogger Emma Gelaude: "Om de twee glazen een glas water." REEKS: de beste feesttips van echte partygirls Eva Van Driessche

12u00 0 Lana De Docker Emma Gelaude Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Emma Gelaude (32) is ondernemer en heeft haar eigen modeplatform

"Kerst is standaard met de familie. Oudejaar is voorbehouden voor de vrienden."

Alles uit de kast

"Ik kleed me graag op en geen beter excuus als oudejaar om eens alles uit de kast te halen. Dat kan variëren van een glamoureuze maxi-dress over een stoer leder ensemble tot een casual chique kostuum. Ik maakte recent een party lookbook video en 1 van de outfits lijkt me ideaal voor oudejaar. Mijn outfit ligt dus al klaar.

Sneakers zitten comfortabel, maar ik voel me eleganter en dans ook beter op hakken. Dus ik ga voor de voor mij draagbare middenweg zoals een hak van een 7-tal cm."

Dansplaat

"Alles van Pharell Williams in collab met Daft Punk. Als favoriet ‘Lose Yourself To Dance’. Onmogelijk om stil te zitten als ik dat hoor."

Klaar in een uurtje

"Ik schenk me een glas uit, zet mijn favoriete party song op en begon me op te maken. Daarna kleed ik me aan en als afwerking doe ik mijn kapsel. Een ritueel dat versneld kan plaatsvinden in een uur maar evengoed (en met veel plezier) kan uitgerokken worden naar een halve dag incl. gezichtsmaskers, nagels, etc... Al is die laatste optie iets wat niet meer heeft plaatsgevonden sinds ik een kind heb."

Mijn feestlook

"Sowieso leg ik de nadruk op de ogen door een zwarte eyeliner. Met de feesten mag dat van een opvallend Dalida level zijn. De lippen bliiven neutraal maar wel verzorgd en de huid krijgt een mooie glow door highlights op mijn jukbeenderen. Ik gebruik M.A.C Cosmetics lipstick in een nudekleur uit de NICKI MINAJ-collectie, van hetzelfde merk de Prep & Prime spray, DIOR Flash Luminizer – Radiance Booster Pen en altijd een vleugje Gabrielle van Chanel."

Light packing

"Ik haat het om veel mee te sleuren (dansen met een zware sjakosj brengt me uit balans ) dus neem ik enkele het hoogstnodige mee. Een soort van SOS Make-Up kit bestaande uit blush, een zwart oogpotlood en lipverzorging. Ik zorg er ook voor dat ik waterproof en long lasting producten gebruik en dat maakt een immens verschil. Mijn parfum in mini travel-verpakking is ook een must. Geuren zijn de finishing touch."

Lana De Docker Emma Gelaude

All night long

"Mijn tip: zorg voor een kapsel waarbij nonchalance net een troef is en het niet erg is als er haren los komen. Licht golvende lokken of een half opgestoken kapsel zijn voorbeelden hiervan. Ideale kapsel-inspiratie voor feestjes haal ik vaak bij Kate Moss.

Verder geloof ik in deze regel: om de 2 glazen een glas water. En stoppen na 4 glazen. Echt rock-and-roll is het niet maar als ik niet over mijn limiet ga, is de ravage de dag erna nog te overzien. Sowieso betaal ik een prijs, maar dat heb ik er graag 1x per jaar voor over. "