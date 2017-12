Zo feest DJ Lady S: "Een powernap vooraf kan echt wonderen verrichten" REEKS: de beste feesttips van echte partygirls Charlotte Dierckx

16u11 45 Raia Maria-Laura Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. DJ Lady S (31) heeft ruim 15 jaar ervaring achter de draaitafel en mag dus op zijn minst de pionier van de vrouwelijke dj’s genoemd worden.

"Tijdens kerst komt de familie meestal bij ons thuis samen en dan kookt mijn mama een royaal en feestelijk diner, meestal gerechtjes die we doorheen het jaar niet vaak eten. Dit jaar verblijf ik tijdens de feestdagen voor het eerst in New York. En wauw, alles is hier echt zó over-the-top! Het lijkt bijna een beetje geforceerd of misschien zijn wij Belgen gewoon simpele mensen. Gezellig is het alleszins wel!"

#OOTD

"Ik draag van nature heel weinig kleur. Zwart en wit zijn mijn uniform. Maar tijdens de feestdagen kies ik voor een kleurrijke touch door bijvoorbeeld een mooie lipkleur aan te brengen. Rood is altijd een winnaar, vooral het dieprode bordeaux vind ik mega chic. Deze feestdagen ga ik voor sleek hair (extreem plat) in een middenscheiding, gecombineerd met over-the-top oorbellen en high heels (ja, daar dans ik écht de hele avond op). Als kers op de taart kies ik voor glitternagels, want ook de perfecte manicure mogen we niet vergeten."

Dansplaat

"Alles wat Bruno Mars uitbrengt heeft eigenlijk een hoge partyfactor. Laat dan Rihanna nog even passeren op de dansvloer en 't is gelijk feest!"

Party girls on a bugdet

"Met de juiste accessoires en make-up maak je een outfit zonder al te veel moeite partyproof. Durf ook zeker het sportieve met het stijlvolle te mixen, dan krijgt die alledaagse look al gauw net dat tikkeltje extra."

DJ Lady S

Eerst een powernap

"Aangezien ik ieder weekend het feest moet maken, begint mijn beautyritueel vaak met een kort schoonheidsslaapje. Een powernap van dertig minuutjes kan namelijk écht wonderen verrichten. Alvorens ik met mijn make-up look begin, bereid ik mijn huid voor door serum en moisturizer aan te brengen. Oh, en natuurlijk ook iets voor onder de ogen."

En dan het echte werk

"Mijn make-up look is eigenlijk best wel sober. Eerst gebruik ik een zeer lichte foundation die eigenlijk niet zo heel dekkend is. Maar dan: concealer, heel belangrijk! Daarna breng ik blush aan in een ietwat donkerdere tint, gevolgd door een zachte highlight om mijn jukbeenderen te accentueren. Voor een avondje uit durf ik wel eens eyeliner aan te brengen, tenminste als de make-upgoden mij goedgezind zijn. Als laatste, maar ook niet onbelangrijk: een goede laag mascara, lippenbalsem om droge lippen te voorkomen, afgewerkt met lippenstift voor wat kleur. Daarna nog een vleugje parfum van het merk Byredo and I'm good to go! Ik ga er niet om liegen, de hele routine duurt zeker anderhalf uur, maar dat is wel met douchen inbegrepen."



DJ Lady S

Only pack the essentials

"Mijn beautytas is bij een avondje uit beperkt tot 3 essentials. Eerst en vooral mag een matte gezichtspoeder (in het geval dat ik begin te zweten van de inspanning) zeker en vast niet ontbreken. Daarnaast is een lippenstift voor touch-ups ook een absolute aanrader. Als laatste houd ik altijd een elastiekje achter de hand om mijn haar in een staart te draaien voor moest ik er halverwege de avond helemaal genoeg van hebben."

Tips van een party queen

Kies een outfit waarin jij je 100% comfortabel en zelfverzekerd voelt. Ken je dranklimiet (of doe zoals ik en sla enkel kinderchampagne achterover), check doorheen de avond zo nu en dan je make-up en werk bij indien nodig. Omring je met de juiste vrienden, vertoef in goede sferen en dat feestje komt helemaal goed!" Amen.

Raia Maria-Laura

De favoriete beautyproducten van DJ Lady S

Verfrissende reinigingsgel van Nivea, € 6,35 bij de drogisterij

Skin Active Micellair reinigingswater van Garnier, € 6,15 bij de drogisterij

Mela White Illuminator gezichtslotion van Schrammek, € 91 bij Pro Cosmetics

Volcasmic Matte Glow gezichtscrème van GlamGlow, € 45,79 bij Douglas

Radiant Creamy concealer van NARS, € 29,50 in de parfumerie

Better Than Sex mascara van Too Faced, € 22,99 in de parfumerie

Next Too Nothing Face Color foundation van M.A.C, € 24,80 in de parfumerie

Powder contour kit van Anastasia Beverly Hills, € 54,90 bij Planet Parfum

Terre Indienne bronzer met blush van Maybelline, € 9,99 bij Bol.com

Wrapped Candy blush van M.A.C, € 25,50 in de parfumerie

Eye Studio Master Precise eyeliner van Maybelline, € 11,99 bij de drogisterij

8hr Mattifying gezichtspoeder van Sephora, € 20 in de webshop

Naked Heat oogschaduwpalet van Urban Decay, € 54,90 bij Ici Paris XL

Glow It All highlighterpalet van H&M, € 19,99 in de webshop

Matte Finish Setting gezichtsspray van NYX, € 8,35 Douglas

Instagram: @djladys