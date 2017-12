Zo feest beautyblogger Nanja Massy: "Met de perfecte rode lipstick zie je je wallen niet meer" REEKS: de beste feesttips van echte partygirls Eva Van Driessche

11u08 5 Valeriya Maltsava Nanja Massy Style Deze vrouwen staan niet alleen met oudjaar op de dansvloer, maar bouwen iedere week wel ergens een feestje. Zij weten als geen ander wat een party maakt of kraakt: de juiste schoenen, een waterproof mascara en een vleugje glitter. Nanja Massy maakt make-upvideo's voor lifestylekanaal CONTOUR

"Met de feestdagen zit ik absoluut niet stil. Wij hebben maar liefst 6 (!) kerstfeesten op het programma staan dus het wordt zelfs heel actief. De dagen dat ik thuis ben tussen kerst en nieuwjaar geniet ik ervan om gewoon met dikke wollen sokken in de zetel te zitten met een dekentje, lekker theetje en een goede film. Zalig! Ook trek ik me die periode altijd wat langer terug in de badkamer voor wat me-time. Eerst genieten van een lang warm bad en mijn gelaat verwennen met een goed gezichtsmasker en gezichtsolie. Mijn huid krijgt extra verzorging met een voedende bodylotion."

Lekker comfortabel

"Ik ben vooral iemand die graag wil dat alles comfy zit. Liever een broek dan een jurk dus. Tijdens de feestdagen grijp ik dan graag terug naar een leren exemplaar met daaronder laarsjes met een hak en een toffe bloes met accessoires om het wat feestelijker te maken. Of ik draag een maxi jurk, ik hou niet zo van kort. En dat mag zeker oversized zijn om mijn food belly te verstoppen.

Ik start de avond altijd met high heels maar die worden gedurende de avond ingewisseld door een paar comfy sneakers. Ik hou het graag de hele avond vol."

Dansplaat?

"Ik heb niet één bepaald favoriete nummer. Gewoon iets waarop ik luid kan meezingen. De hits van het moment. Maar als ze iets van Martin Solveig draaien kan ik moeilijk blijven stilstaan."

Uitgebreid beautyritueel

"De avond voor ik naar een feestje moet verwen ik mijn huid graag met een extra hydraterend masker. Zo weet ik dat mijn gelaat de dag nadien een meer gezonde uitstraling heeft. Highlight en een beetje contouren zitten altijd wel in mijn feestlook verwerkt en natuurlijk een aantal lagen mascara of de ogen meer neutraal en een knallende lippenstift. Het liefst hou ik mijn ogen neutraal en leg ik het accent op de lippen. Maar met de feestdagen en al dat lekkere eten is een lippenstift niet zo handig. Dan accentueer ik liever de ogen bijvoorbeeld met een groene eyeliner dat mooi in combinatie is met mijn groene feestjurk."

Valeriya Maltsava Nanja Massy in het Hygge Hotel in Brussel

Geurtje

"Ik draag het liefst een houtgeur. Ik ben niet zo fan van te bloemig. Ik draag nu heel graag Bvlgari Jasmin Noir."

All night long

"Investeer in goede haarschuivers die je vindt bij de kapperswinkel. Je zal meteen het verschil merken. Ze hebben een stevigere grip en glijden niet zomaar uit je haar. Je zal zelfs moeite moeten doen om ze ‘s avonds weer te verwijderen.

Ik verstop soms een kleine fixatie spray in mijn handtas. Deze verstuif je dan over je gelaat als je het wat warm krijgt van al dat dansen. Instant verfrissing en het zal je make-up ook nog eens fixeren. Zo kan je er weer tegenaan. Een extra zachte zool in je dansschoenen kan ook wonderen doen.

Stop tenslotte nog een lipstick en wat blotting papers in je handtas om je look in de toiletten bij te werken."