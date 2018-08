Zo draag je zomerse, kleurrijke ruitjes Liesbeth De Corte

03 augustus 2018

16u01

Bron: Who What Wear 0 Style Tijdens de wintermaanden kon je er niet naast kijken: het klassieke ruitpatroon maakte een gigantische comeback. Maar waar je hem toen vooral zag in donkerbruine, grijze en beige tinten heeft hij nu een zomerse update gekregen.

De prints die deze zomer furore gemaakt hebben? Dat zijn zonder twijfel de luipaardprint en de polkadots. Denk maar aan de Naomi skirt van Réalisation Par, die quasi altijd uitverkocht is en uitgeroepen is tot de populairste rok van het jaar, of de vele schattige jurkjes met witte stippen die je overal op Instagram ziet. Maar dit duo mag zich de komende maanden opmaken voor flinke concurrentie van de ruitjesprint. Die komt terug in verschillende herfst- en wintercollecties, maar vooral in zomerse kleurtjes. Je kan de trend dus perfect voor zijn én hem nu al dragen.

Weet je niet goed hoe je de ruitjes moet combineren, zonder op de ouderwetse gordijnen van je grootmoe te lijken? Enkele tips om stijlvol voor de dag te komen.

- De durvers onder ons kunnen de print combineren met andere contrasterende patronen. Met streepjes of kleine bloemetjes: het kan.

- Ga je liever voor een subtiele look? Combineer dan met witte of neutrale T-shirt voor de nodige nonchalance. Of werk met laagjes en laat een kledingstuk met ruitjesprint piepen vanonder een ander stuk.

- Wil je bepaalde delen van je lijf liever niet in de verf zetten? Check dan of de stijl je figuur flatteert, zeker wanneer je kiest voor een broek of rok met ruiten.

- De meest gemakkelijke optie van allemaal is uiteraard een volledige outfit in ruitjesprint. Een kleedje, kostuum of jumpsuit zorgt gegarandeerd voor een wow-effect.

- Wil je combineren met jeans? Vermijd dan de houthakkerslook door te opteren voor een witte jeansvest of wijde broek.

1. Zara, top en broek zijn samen € 49,9, online en in winkels te koop.

2. Calvin Klein, € 750, online te koop.

3. Topshop, € 38,95 , onder meer bij Zalando te koop.

4. & Other Stories, € 89, online en in winkels te koop.

5. Mango, € 12,99, online en in winkels te koop.

advertisement | Back to school 🚌 #stylehigh @shopbop Een foto die is geplaatst door null (@emilisindlev) op 03 jul 2018 om 14:04 CEST